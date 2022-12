DVE GODINE OD RAZORNOG POTREBA U PETRINJI! Gradonačelnica poslala otvoreno pismo: Molim sve sugrađane da sami obnove kuće

Magdalena Komes poslala je otvoreno pismo u kojem priznaje kako nije zadovoljna dinamikom obnove.

Uoči druge godišnjice petrinjskog potresa gradonačelnica Petrinje, HDZ-ova Magdalena Komes, poslala je otvoreno pismo u kojem priznaje kako nije zadovoljna dinamikom obnove.

Komes je prvo zahvalila svima na pomoći i istakla kako nedovoljno brza obnova nije pitanje politike. Pozvala je ljude da krenu putem samoobnove, piše 24 sata.hr.

Njeno pismo prenosimo u celosti:

"Druga godišnjica katastrofalnog potresa koji je unesrećio Petrinju, 29. decembra 2020., a ogromnu štetu napravio širom središnje Hrvatske, prilika je još jednom se zahvaliti svima koji su usled pandemijskih mera tih dana pomagali, naročito u Petrinji i nama susednim mestima.

Ta Hrvatska ujedinjena u pomoći za mene lično jedan je od najemotivnijih trenutaka, i jedan od najboljih dokaza koliko smo kao zemlja prepuni dobra i solidarnosti. Zato ovim putem najavljujem kako sledeće godine ispred Grada želimo da organizujemo Mimohod zahvalnosti, u koji bi uz službe pozvali i sugrađane, kao i sve one koji su tih dana bili uz nas.

Ovih dana fokus je stavljen na nedovoljno brzu obnovu. Nismo zadovoljni, i to je dobro poznato svima. No, mislim da su svi u Hrvatskoj primetili kako mi na terenu, gradonačelnici, načelnici, župani, nismo oni koji svakodnevno kritikuju. To nije pitanje politike, nego predanosti pre svega radu. Različite stranke, nezavisni, bez obzira na političke boje, svakom od izabranih ispred svojih sugrađana najpre je cilj praviti pomake.

Na sastancima niko ne štedi reči, ali većinom se ide sa predlozima, od same kritike nema pomaka. Zašto to napominjem, zato što želim istaći kako su svi svesni činjenice da obnova ide sporo. Pitanje je šta učiniti. Koristim zato ovu priliku i molim sve sugrađane da krenu putem samoobnove, pri čemu treba koristiti mogućnost avansnog plaćanja.

Tako se zaobilazi dugotrajniji postupak, koji mora da sprovede država, što je jedan od razloga sporosti obnove objekata za koje odavno postoje formalne odluke. Samoobnova od strane onih mlađih i agilnijih sugrađana omogućila bi uostalom da oni stariji i kojima je teže samostalno pre dođu na red preko organizovane obnove.

Isto tako, molim građevinsku struku iz cele Hrvatske, da se organizovano ponudi građanima koji će ići putem samoobnove. Putem udruženja, komora, može se posredovati i olakšati brže ugovaranje. Tako možemo raditi na cilju da do sledeće godišnjice nema kuće i objekta, koji ako već nisu obnovljeni, nisu bez skele, radova u toku ili pripremljeni za njih.

Želim da pošaljem poruku optimizma, naši preduzetnici su opstali, sačuvana su radna mesta, a uskoro se uručuju ugovori vredni 115 miliona kuna iz sredstava koja će se dodeliti preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Evropske unije, za razvoj preduzetništva u Petrinji. U Turkulinovoj ulici u Petrinji dogodine će se useljavati stanari, u zgrade koje će podići standard življenja.

Imamo povećani interes za mesta u vrtićima, a u ovoj godini Petrinja je dobila i novi vrtićki objekat, otvoren u rekordnom roku, od ideje do realizacije, u samo osam meseci. Nismo zaboravljeni od donatora, postoji veliki interes i za ulaganja, a pokrenuti su i brojni značajni infrastrukturni radovi. Od njih, za nas, u Petrinji, najvažnija je obilaznica, koja je poput sna već decenijama.

Na kraju, zahvaljujem se svima koji su nam pomagali, donirali, zbog toga smo u Petrinji imenovali i Most volontera, kojim poručujemo koliko nam je značilo i kako nećemo zaboraviti dar brojnih znanih i neznanih ljudi, pruženu ruku pomoći onda kada nam je bilo najteže.

Pozivam vas sve da se dogodine okupimo upravo kod tog Mosta, uverena sam kako ćemo moći pokazati velike pomake u obnovi, a svakako bi nam bila neizmerna radost videti drage ljude, volontere i donatore. Do tad, hvala vam, od srca", stoji u pismu Magdalene Komes.

