Rodno mesto ubice iz Zagreba u šoku posle jezivog zločina: "Taj čovek nije normalan, zašto ga niste sklonili"

Ceo region je zaprepašćen zločinom koji je u Zagrebu počinio Goran K. (43), poreklom iz Žepče. On je u pomahnitalom napadu, sekirom ubio jednogodišnju devojčicu i teško povredio njenu majku, inače svoju bivšu suprugu.

Goran je potom poginuo, kada ga je na zaobilaznici udario kamion. Jutarnji list je objavio da je on, bežeći, pozvao brata svoje bivše supruge koju je teško ranio, a da mu je ovaj rekao "ili se ubij, ili ću te ja ubiti", te da se potom bacio pod kamion.

Reporteri "Avaza" danas su posetili Žepču, gde su razgovarali sa nekadašnjim sugrađanima Gorana K. Svi su u šoku i neverici prepričavali događaj iz Zagreba.

- Zna se da to nije normalno, taj čovek nije normalan, trebalo je neka ustanova da ga skloni jer očito da mu ovo nije prvi put - rekla je jedna žena koja deo godine provodi u Žepču, a deo u Zagrebu.

Ona je zatim dodala da se takvi slučajevi dešavaju u svuda, posebno na prostorima bivše Jugoslavije.

"Ne znam šta je tom svetu, možda je izlapio, možda ih je nešto udarilo u glavu. Ne znam, ali ako je na neki način bio sklon tim stvarima, nije to od juče, onda ga je trebalo maknuti, porodica ili njega u neku ustanovu na lečenje jer to nije zdrava pamet", kaže ona.

Sličnog mišljenja je još jedan sugrađanin.

"Van svake pameti, ne daj Bože da se pamet okrene, pa da to čovek napravi. Ne možemo da znamo pozadinu šta se desilo, ali to je za svaku osudu", kaže on.

Novinari su sreli i gospođu koja je rekla da je ubicu površno poznavala i da joj se tada činilo da je bio "divan čovek".

Podsetimo, Goran je u pomahnitalom napadu u četvrtak ujutro, sekirom ubio jednogodišnju devojčicu i teško povredio njenu majku, inače svoju bivšu suprugu koja se nalazi u bolnici i u teškom je stanju.