OBELEŽAVANJE DANA REPUBLIKE SRPSKE - Evo koje su izmene u saobraćaju u Banjaluci

Centralne manifestacije povodom obežavanja Dana Republike Srpske biće održane danas u Banjaluci i sutra 9. januara u Istočnom Sarajevu. Zbog toga će povremeno doći do obustava saobraćaja, saopštio je MUP Srpske.

"Dana 08. januara 2023. godine u periodu od devet do 16 časova u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na delu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać i od 12 do 20 časova u Aleji Svetog Save, deo od Gundulićeve do Bulevara srpske vojske", navode iz MUP-a.

U ponedeljak 9. januara planirane su obustave saobraćaja od sedam do 12 časova u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na delu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać.