SRBIMA U VUKOVARU 'POKLON' I ZA BOŽIĆ: Na pravoslavnom groblju porušeni spomenici

Stanovnici Vukovara koje redovno posećuju spomenike svojih predaka na starom pravoslavnom groblju u Vukovaru primetili su da je nekoliko nadgrobnih spomenika oskrnavljeno i porušeno, prenose mediji.

Predsednik Zajedničkog veća opština iz Vukovara Dejan Drakulić, vukovarski sveštenik Saša Kuzmanović i zamenik gradonačelnika Vukovara i predsednik gradske organizacije SDSS-a Srđan Kolar u ponedeljak, 9. januara, posetili su, uz prisustvu policije, navedeno groblje sa željom da počinilac što pre bude pronađen.

- Danas smo ovde došli na pravoslavno groblje gde je po saznanjima naših sugrađanki tri ili četiri spomenika nasilno porušeno. Međutim, kada smo došli videli smo da je to u pitanju desetak spomenika. To je već treći vandalski događaj unazad dva do tri meseca koji se dešava na našem starom pravoslavnom groblju u gradu Vukovaru. Slučaj smo prijavili policiji, očekujemo stručne ljude koji će to sve da pregledaju i, ako je moguće, uoče nekakve tragove. Ovaj vandalski čin koji sigurno nije dobronameran, desio se između petog i šestog januara, upravo pred Božić. Verujemo da je to napravljeno od lica koji ne znaju šta čine i koju poruku mogu poslati sa ovakvim činom - izjavio je zamenik gradonačelnika grada Vukovara i predsednik gradske organizacije SDSS-a Srđan Kolar.

Jasna je poruka počinilaca s obzirom na to u kojem periodu je počinjen ovaj vandalski čin, jer su pravoslavni vernici upravo tih dana proslavljali najradosniji hrišćanski praznik Božić koji poziva na ljubav, razumevanje i poštovanje, naveo je predsednik Zajedničkog veća opština Vukovar Dejan Drakulić.

- Ovo je nešto neprihvatljivo, loša poruka zajednici i ne možemo da razumemo nikoga ko takve stvari radi, bez obzira koje je nacionalnosti ili veroispovesti. To je posebna poruka s obzirom da se desilo na datume kada pravoslavni vernici proslavljaju Badnji dan i Božić, ali moramo biti sabrani, sačekati da policija odradi svoj posao i na nama je dalje da nastojimo te spomenike da obnovimo. U saradnji sa gradskom firmom Komunalcem potrudićemo se da vidimo na koji način i kojim sredstvima će se porušeni spomenici obnoviti i vratiti u pređašnje stanje, jer je to za nas izuzetno važno. To je istorija našeg naroda i upravo kada želite da upoznate neko mesto odete na groblje i vidite koji su tu ljudi živeli i u kom periodu - zaključio je Drakulić, prenosi portal "Srbi.hr".

Podsetimo, samo desetak dana ranije, Srbi u Vukovaru su, verovatno kao "poklon za Novu godinu" dobili od suseda Hrvata ukidanje Ćirilice kao službenog pisma.

Kako je naveo "Večernji list", ovo je odlučeno u skladu sa rezultatima popisa stanovništva koji su pokazali da u Vukovaru sada živi 29.73 odsto Srba, odnosno manje od trećine ukupnog broja stanovnika.

Autor: