HOROR PRIZOR U SELU KOD TREBINJA: Lovcima dok su bili na sahrani OTROVANI psi vredni više od 20.000 evra!

U trebinjskom selu Lapja, udaljenom desetak kilometara od grada, u utorak, u po bela dana, nepoznato lice ili više njih su otrovali, najverovatnije kreozanom, osam lovačkih pasa, čiju vrednost vlasnici procenjuju na preko 20.000 evra.

Psi su vlasništvo trebinjskih lovaca Milana Ninkovića, Gorana Spasojevića i Srđana Mandića, ispred čije vikendice u Lapjoj su se nalazili i boksovi za ove pse, a svakoga od njih su, kako kažu, mogli dobiti od 2.000 do preko 5.000 evra, jer su u pitanju mladi i izuzetno obučeni psi.

O monstruoznosti čina najbolje govore podaci da su svi psi bili u svojim boksovima, namenski napravljenim za njih, a da ih je monstruozni ubica kroz rešetke namamio na otrovanu džigericu čiji ostaci se vide u boksovima, gde su kasnije nesrećne životinje povraćale.

- O monstruoznosti govori i podatak da je jednom od vlasnika pasa, našem drugu Goranu, toga dana bila sahrana oca, tako da je u bica, kome je na ruku išlo i veliko nevreme, iskoristio taj bolni momenat, znajući da smo svi mi otišli na poslednji ispraćaj, kaže izuzetno potreseni Milan Ninković.

Kaže da nema cene kojom bi se mogla nadoknaditi praznina za njihovim psima, jer se svi lovci izuzetno vežu sa životinje koje ih verno prate i pomažu.

Napominjući da se sve ovo najverovatnije desilo još u ponedjeljak, a da su u utorak ujutro zatekli ovaj strašni prizor, on tvrdi da nikoga nepoznatog ni meštani nisu videli, ali da je ubica pasa mogao doći pešice sa bilo koje strane kuće ispred koje su psi.

Kaže da ni on, niti njegovi prijatelji nisu imali sukobe ni s kim, ali i da jesu, nije način da im se neko sveti preko nedužnih životinja kojima ovo nije prvi put da stradaju trovanjem u poslednjih par meseci.

- Do sada je od septembra otrovano više od dvadeset najviše lovačkih, ali i seoskih pasa i niko to do sada nije pokretao, ko zna zašto, iako ovaj slučaj da se baci otrov ispred kuće, gde se sa psima igra po desetoro dece, do sada čini mi se, nigde nije desio i ne mogu ni da pomislim šta se moglo desiti, jer su se naša deca uvek igrala sa psima, dodaje gotovo kroz suze Ninković.

Njegovi prijatelji lovci dodaju da otprilike i poznaju mesta na koje se sipaju otrovi lovačkim psima, tako da u Trebinjsku šumu nisu već godinu dana išli u lov zbog toga, ali i na mnoge druge lokalitete, uglavnom na takozvanim "stazama svinja", odnosno, šumskim putevima kojim se kreću krda divljih svinja.

Da li sva ta priča ukazuje na nečiju bolesnu ljubomoru ovi lovci ne žele da komentarišu, ali da je ovaj čin i bolestan i zastrašujući saglasan je svako ko je ovo video, pa se u veterinarka Danica Milić, koja je došla po nalogu okružnog tužioca, zaprepastila kada je stigla na lice mesta.

- Ovo je strašno i nečuveno - kazala je Milićeva odmah po dolasku, pojasnivši novinarima da za sada sumnja na trovanje kreozanom, što je i očigledno, jer je njegova žuta boja vidljiva u svakom boksu, a žuta su i dva uzorka mesa koja su veterinari izuzeli radi daljeg veštačenja.

- Teško je ovaj otrov sprati bez žive sode i celo se dvorište i boksovi moraju time vrlo pažljivo očistiti, jer kreozan je upio i beton i sve ove daske, tako da se mora dobro i detaljno sve očistiti, kazala je Milićeva za "Nezavisne novine".

Kod lovaca, a naročito vlasnika kuće Srđan Mandić, i nakon što se sve okonča, nakon što uklone leševe svojih pasa i očiste dvorište i boksove, ostaje ogromna bojazan da nije ostalo negde otrova po dvorištu u kome se igraju njihova deca i oni često borave.

- Ubica pasa očigledno nije mislio na to, dodaje na kraju Ninković.

Autor: