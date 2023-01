Kovačevski: Značajan susret sa Šoleom u ključnom trenutku

Premijer Severne makedonije Dimitar Kovačevski rekao je danas da je na sastanku sa savetnikom Stejt departmenta Derekom Šoleom u Skoplju bilo reči o energetskoj bezbednosti, suočavanju sa ekonomskom krizom, predsedavanju organizacijom OEBS, evropskim integracijama, te borbi protiv korupcije i vladavini prava.

Kovačevski je istakao da susret sa visokim predstavnikom Vašingtona "zaista značajan" jer dolazi u ključnom trenutku za region, ali i za Evropu. Dodao je da je sa Šoleom razgovarao i o evropskom putu države, velikom značaju političke stabilnosti u zemlji i sprovođenju svih reformi, donošenju odluka koje podrazumevaju integraciju države u EU, ustavnim amandmanima, prenosi MIA. "Naravno, razgovarali smo i o ustavnim amandmanima s obzirom na to da su ustavne promene morati da se donesu do punopravnog članstva zemlje u EU. SAD su naš strateški partner od početka naše nezavisnosti, odnosno 31 godinu i uvek smo imali njihovu podršku u donošenju svih takvih odluka. Tako je bilo i sa početkom pregovora sa EU, tako je bilo sa članstvom u NATO, tako je i sa nesmetanim napretkom pregovora sa EU", naglasio je Kovačevski. Šole je danas počeo trodnevnu posetu Zapadnom Balkanu. On je iz Skoplja otputovao u Prištinu, a sutra će boraviti u Beogradu gde će sa rukovodstvom Srbije razgovarati o energetskoj bezbednosti, regionalnoj ekonomskoj integraciji i napretku ka cilju Srbije u pogledu pristupanja EU.