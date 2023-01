Užas u Hrvatskoj: Trudnica sa Brača satima čekala helikopter, a onda je iz splitske bolnice poslali kući, ona na trajektu rodila mrtvo dete

Trudnica sa Brača juče se u 8 sati javila u Hitnu u Supetru nakon što je počela da krvari, ali kako su oba glisera hitne pomoći bila neispravna, žena je satima čekala na helikopter koji će je prevesti u Split, objavila je gradonačelnica Supetra Ivana Marković.

Helikopter poleteo tek u 11 sati.

U međuvremenu je suprug trudnice, koji je krenuo trajektom, stigao u Split pre nje. Nažalost, lekari nisu mogli da spasu dete, pa je žena vraćena kući uz lekove za indukovanje pobačaja, piše Marković.

Tokom noći je trpela velike bolove pa je sledeći dan ponovo trajektom krenula prema Splitu. Tokom plovidbe se porodila u automobilu na trajektu, a pomagao joj je suprug, kaže Marković.

Iz PU splitsko-dalmatinske su danas za Index rekli da policija nije upoznata sa slučajem koji se dogodio na trajektu.

Pitanja o ovom slučaju Index je poslao i splitskoj bolnici, kao i Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije. Odgovore će objaviti kad ih dobiju.

"Prevoz gliserom ne funkcioniše kako treba"

Status gradonačelnice Supetra prenosimo u celosti:

- Sa osećajem ogorčenja, osećajem poraza i stanja šoka zbog porodice i činjenice da se ovako nešto može desiti u današnjem vremenu, u 2023. godini, u drugom gradu po veličini u Hrvatskoj i jednom od razvijenijih i naseljenijih ostrva u Hrvatskoj.

Brač je od kopna (Supetar- Split) udaljen oko 16 km ili 9 milja koje su se u ovom slučaju pokazale više nego kobne. Nažalost, nakon brojnih istupa gde smo upozoravali na neadekvatan hitan medicinski prevoz, ništa se nije promenilo.

U ovom periodu dobijala sam više informacija da prevoz gliserom ne funckioniše kako treba, postavljala sam preko županijskih većnika pitanja na ovu temu kao i lično Županu SDŽ- ije gde su me uveravali da sve besprekorno funkcioniše. Inicirali smo više sastanka na temu zdravstva ali bez konkretnih pomaka.

Nažalost, juče i jutros se desila jedna zaista tužna situacija koju sam dužna, uz saglasnost porodice, podeliti u javnost u nadi da će se napokon situacija za stanovnike ostrva Brača promeniti po pitanju hitnog medicinskog prevoza:

Juče se ujutro oko 8:00 sati trudnica radi krvarenja javila ginekologu u Supetru nakon čega je upućena na Hitnu pomoć u Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Supetar gde su lekari koji, naravno imaju ograničene resurse pozvali gliser hitne službe radi transporta trudnice u Split. Ovim putem moram da kažem da sa lekarima na hitnoj u Supetru imam samo najbolja iskustva te verujem da se i oni puno puta osećaju nemoćni radi ograničenih resursa.

Radi se ponovo o hitnom medicinskom prevozu. Jednom gliseru nije radio motor, dok na drugom zamenskom navodno nisu radili brisači te isti nije bio u mogućnosti prevesti pacinetkinju u Split. Nakon toga dignut je helikopter, te je pacijentkinja tek nakon 11:30 prevezena u bolnicu u Splitu. Radi informacije koliko je sve to trajalo važno je kazati da je suprug trajektom došao do bolnice u Splitu u isto vreme kao pacijentkinja, tj. tzv. hitan medicinski prevoz pacijentkinje je u rangu brzine redovne linije Supetar-Split.

U bolnici je utvrđeno da je plod izgubljen, što je prestrašno ali nije ni najgore u celoj ovoj nesrećnoj priči. Da li bi plod bio spasen da se došlo ranije do Splita to jednostavno nije moguće znati niti se u to želim upuštati. Činjenica je da je trudnica izgubila trudnoću.



Situacija koja je sledila nakon me toliko zgrozila i potresla te ne mogu zamisliti kako je porodici trenutno.

Naime, pacijentkinja je nakon što je dobila lekove za odbacivanje ploda poslata kući na Brač, na ostrvo gde znaju da nema mogućnosti hitnog medicinskog prevoza (radi iskustva dana pre) te se pacijentkinja radi bolova jutros oko 6:00 sati javila ponovo u Hitnu u Supetru kada je zajedno sa suprugom upućena na trajekt u 6:30 da ide u Split u bolnicu.

Nažalost, nakon što je dobila adekvatne tablete za odbacivanje ploda pacijentkinja je rodila mrtvi plod u vozilu sama sa suprugom, u trajektu na redovnoj liniji u 6:30-7:30, Supetar-Split. Sama sa suprugom.

Zaista, nemam reči kako da opišem sve ovo, teško je opisati traumu porodice i nemam reči kako bi utešila porodicu. Nadam se da će se žena oporaviti i da će biti dobro.

"Odgovorna je Splitsko-dalmatinska županija"

Svi zajedno moramo insistirati da se ovaj problem dugoročno reši. Splitsko-dalmatinska županija odgovorna je za organizaciju primarne zdravstvene pomoći, hitan medicinski prevoz, za to dobija sredstva iz državnog proračuna RH te zahtevamo da se napokon hitan prevoz pacijenta do kopna reši na adekvatan način. I to trajno!

Ostrvljani nemaju jednak pristup zdravstvenoj zaštiti te mi nismo građani drugog reda i zaslužujemo i zahtevamo sve kao i građani na kopnu! Tražimo da se uvede i uspostavi hitna helikopterska medicinska službe a ne da smo prepušteni gliserima koji čas rade a čas ne rade.

Još jednom mi je žao da se ovo desilo, verujem da se moglo drugačije i barem poštedeti ženu i njenog supruga dodatne traume jutros u trajektu.

Svima koji su pomogli zahvaljujem, posebno posadi trajekta i medicinskoj sestri koja je bila na brodu, a svima koji su odgovorni za uspostavljanje sistema hitnog medicinskog prevoza do kopna insistiram da se to napokon realizuje na trajan i kvalitetan način, koji će i lekarima na ostrvu omogućiti da budu sigurniji u lečenju pacijenata - piše Ivana Marković.