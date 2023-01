ZEMLJOTRES POGODIO BiH - Osetio se i u Hrvatskoj

Prema prvim podacima, podrhtavanje tla se osetilo u blizini Čapljine.

Kako javlja EMSC, zemljotres je zabeležen na 30 kilometara istočno od Čapljine, prenosi Avaz.

Građani javljaju da se zemljotres dobro osetio i u Mostaru, Stocu, Čitluku i Trebinju.

⚠Preliminary info: #earthquake (#potres, #zemljotres) about 20 km E of #Metković (#Croatia) 2 min ago (local time 08:28:12)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

