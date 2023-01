Slovenija: Grejanje u Mariboru duplo skuplje nego u Ljubljani

Mariborčane koje greje preduzeće "Energetika" uznemirilo je značajno poskupljenje daljinskog grejanja, jer je u januaru cena toplotne energije skočila sa 84 evra po megavatsatu na čak 150 evra, tako da su im računi dvostruko viši nego u Ljubljani i Celju.

Napominje se da je prošle nedelje mariborska "Energetika" najavila poskupljenje, zbog više nabavne cene gasa, ali da niko nije očekivao ovoliko povećanje iznosa na računima. "Prosečan račun za grejanje domaćinstava povećaće se sa 86 evra u decembru na 141 evro u januaru, i to uz sadašnje blage spoljne temperature, a ako zahladi i više. 'Energetika' snabdeva toplotom više od 13.000 kupaca i najavljuje da će cenovnike menjati mesečno, tako da već u februaru grejanje može ponovo da poskupi", piše RTV Slovenije. Direktor "Energetike" Miran Rožman izjavio je da bi poskupljlenje grejanje bilo i veće da Vlada Slovenije nije donela meru kojom je ograničena cena prirodnog gasa za daljinsko grejanje domaćinstava. On je naveo kako su u "Energetici" planirali da prihodima od prodaje struje, koju proizvode u svojoj toplani, ublaže poskupljenje grejanja, ali napominje da je u januaru došlo do kolapsa tržišta električne energije. "Stvar je postala veoma nestabilna. Ne možemo više da prodajemo struju po fiksnim cenama, već je prodajemo na berzama", rekao je Rožmna za RTV Slovenije. Navodi se da je Opština Maribor prošle godine bila uvela energetske vaučere za pomoć najugroženijim građanima, ali da nisu odgovorili na pitanje RTV SLovenije da li se slična mera sprema i ove godine.