Ambasador Đorđević: Imamo obećanje Sarajeva da će svi odgovorni biti procesuirani

Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Aleksandar Đorđević, izjavio je da su danas do 11.30 sati uhapšene četiri osobe, za koje se sumnja da su sinoć napale roditelje dece, mladih fudbalera beogradske "Zvezdare", koji se nalaze na turniru u Sarajevu.

-Imamo obećanje da će svi odgovorni biti procesuirani. Treba da vidimo kako se desilo, šta se desilo. Moje iskustvo u Sarajevu govori da postoje ovakve kvazi-strukture spremne da urade tako nešto. Kada istraga bude završena, obavestiću javnost o svemu - rekao je Đorđević za Tanjug.

Amabasador je naveo da su huligani napali četiri osobe iz Beograda i da je jedna ranjena.

-Stanje ranjenog je dobro. On je sinoć, nakon intervencije lekara, otpušten iz bolnice, otišao je u hotel da bude sa svojom decom. U pitanju je, dakle, jedan od roditelja. Ima dve ubodne rane, jedna u nogu, druga u leđa. Zbog jakne nije ubod u leđa bio toliko jak. Ipak, čovek je u šoku", naveo je Đorđević.

On je istakao da roditelji, ne samo dece iz FK Zvezdara, već i ostalih ekipa koje su na turniru, žele da ostanu do kraja takmičenja u Sarajevu, i poručio da će se do kraja dana, po završetku, vratiti u Srbiju.

-Neke ekipe su već otišle, završava se turnir. Ljudi iz kantonalne policije su korektni, dali su obezbeđenje svima, i što se tiče tog dela, deca i roditelji su bezbedni. Policija je uz decu i biće na svim putnim pravcima kada se budu kretali ka Srbiji. Insistirali smo da nam se dostavi izveštaj kako bi se stvar razjasnila do kraja - zaključio je ambasador Đorđević.

Podsetimo, grupa huligana sa fantomkama napala je ispred hotela na Ilidži roditelje i decu iz Beograda, a ovom napadu je prethodio i incident tokom utakmice kada su deca iz protivničkog tima pevala "Ubij Srbina!".