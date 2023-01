Podgorica: Tužilaštvo predalo sudu optužnicu protiv Zvicera

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) Crne Gore predalo je danas Specijalnom odeljenju za suđenje za organizovani kriminal, korupciju, terorizam i ratne zločine Višeg suda u Podgorici optužnicu protiv 18 okrivljenih, uključujući Radoja Zvicera, Milana Vujotića i Slobodana Kašćelana, za krivično delo teško ubistvo putem podstrekivanja.

SDT ih tereti za pripremu ubistva Jovana Vukotića i Jovana Jovanovića, objavila je RTCG. To je još jedna optužnica protiv Zvicera, imajući u vidu da je početkom januara on optužen i za krivična dela u vezi s opojnim drogama, krijumčarenjem, članstvom u kriminalnoj organizaciji i nedozvoljenim držanjem oružja, u predmetu u kojem su optuženi, između ostalih, i Petar Lazović i Ljubo Milović. U saopštenju, koje je potpisao portparol SDT-a Vukas Radonjić, navodi se da su tokom istrage prikupljeni dokazi iz kojih proizilazi osnovana sumnja da su okrivljeni Radoje Zvicer i Milan Vujotić u Crnoj Gori i na treritoriji drugih država Evrope 2020. godine organizovali kriminalnu organizaciju, čiji su članovi postali ostali okrivljeni i druga nepoznata lica, između ostalog i u cilju vršenja krivičnog dela teškog ubistva Jovana Vukotića za vreme njegovog boravka u pritvoru, kao i Jovana Jovanovića u Kotoru iz osvete. U optužnici je predloženo da se okrivljenima V.L, I.T, M.K, M.Č, M.J. i D.R. produži pritvor, a da se okrivljenima R.Z, M.V, D.K, D.B, S.K, F.K, R.Ž. i S.J. sudi u odsustvu, dok su ostali okrivljeni dostupni organima krivičnog postupka, jer se nalaze na izdržavanju kazne, navodi se u saopštenju.