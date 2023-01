RAZBOJNIK ZBOG 8 HILJADA EVRA IZUDARAO PRODAVAČICU U IGALU: Kroz prozor trafike uperio pištolj - UVUKAO SE DO POLA!

U Igalu je razbojnik napao prodavačicu u trafici i zadao joj teže povrede glave, a zatim i ukrao njenih osam hiljada evra. Policija traga za napadačem.



Kako Lj. M. priča za RTHN, muškarac sa fantomkom je kroz prozor kioska u nju uperio pištolj i tražio novac.

“Vrata kioska bila su zaključana, roletna spuštena na pola, ali on je uspeo da se do pola tela uvuče kroz prozor. Pazar je bio u kasi, a on je pokušao da otme torbu koju sam držala. Otvorila sam vrata i pokušala da pobegnem.

Vetrovatno je pretpostavio da sam pazar stavila u torbu i krenuo je za mnom. Napao me, izudarao pištoljem i oteo torbu. Vrištala sam, pa su izašle žene iz obližnje prodavnice i pozvale policiju”, priča ona.

Nakon napada prebačena je u Bolnicu Meljine, gdje su joj sanirali rane, a zatim je poslata u Risan zbog preloma ruke. Na glavi ima sedam šavova.

Navodi da je u torbi imala osam hiljada evra, koje je nameravala da narednog dana položi u banku, a pazar, koji je ostao u kasi nije otet.

Iz Centra bezbednosti Herceg Novi potvrdili su za RTHN da se napad dogodio 25. januara u večernjim satima. Tom prilikom, kako navode, nepoznati muškarac je upotrebom fizičke snage i predmeta nalik pištolju od prodavačice oteo torbu u kojoj su se nalazile lične stvari i novac.

“Po dobijenoj prijavi uspostavljena je blokada grada, a preduzete su i ostale mere i radnje u izviđaju, koje su i nastavljene u cilju pronalaska počinioca ovog krivičnog dela”, saopštila je policija.

