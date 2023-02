'REKAO SAM MU: NE IDI MIRKO. IPAK JE OTIŠAO' Daruvar zavijen u crno zbog smrti omiljenog svirača - ZGNJEČIO GA TRAKTOR!

Poznati daruvarski muzičar Mirko Lacković (73) poginuo je u stravičnoj nesreći koja se dogodila juče u hrvatskom Dežanovcu. Izgubio je život 4 dana nakon 73. rođendana.

Svi sa kojima je razgovarao mojportal.hr o Mirku imaju samo reči hvale. Kažu da je bio izuzetno dobar, pošten i vredan čovek.

- Ne znam šta da kažem, još sam u šoku. Svi smo u šoku. On i njegov brat, poznati daruvarski brico Slavko Lacković, svirali su na svadbama i zabavama. Svirao je gitaru i svi su ga voleli – rekao je jedan od Mirkovih komšija iz Dežanovca.

Mirko i Slavko svirali su u bendu "Lackovići".

- Bili su zaista posebni. Mirko i Slavko, jedan crni, jedan plavi. U Daruvaru i okolini "venčali" su nekoliko generacija - ispričao je rođak, koji je otkrio da, nažalost, ovo nije prva tragedija koja je zadesila porodicu Lacković.

Naime, Mirkov i Slavkov otac su tragično poginuli sredinom 90-ih nakon eksplozije gasne boce. Komšije su mu odmah pritekle u pomoć, ali su, nažalost, opekotine bile smrtonosne.

Kako je rekla druga osoba bliska porodici Lacković, Mirko je poginuo pomažući čoveku kome je prodao kuću.

- On i supruga prodali su staru kuću ljudima koji su se doselili iz Bosne, a danas im je pomogao da donesu drva. Tamo je teren jako neravan, mi to zovemo dumača, a traktor se prevrnuo. Juče mu je dever rekao: "Ne idi Mirko, ja jedini znam da prevozim drva odatle. Mnogo je težak teren", a on mu je rekao: "Ma ne moraš, ja ću. Paziću. Moram ljudima da donesem drva" - rekao je blizak porodici Lacković.

Inače, osim što je svirao sa bratom, Mirko je dugo godina radio u Dalitu, fabrici mašina i livnici gvožđa, a potom i kao domar školskoj dvorani. Pre 20-ak godina doselio se sa suprugom iz Daruvara u Dežanovac.

- On i supruga su bili zauvek zajedno, sve su radili zajedno. Imali su zaista lep brak, divno su se slagali, voleli i poštovali - rekla je osoba bliska porodici.

