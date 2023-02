'NE KREĆITE NA PUT': Dalmacija i dalje ODSEČENA OD SVETA, za deo Hrvatske crveni alarm! Nevreme izazvalo haos, a stiže JOŠ SNEGA

Zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uslova uzrokovanih snegom u Lici i Gorskom kotaru, te jakom burom povremeno s olujnim i orkanskim udarima u priobalju, trenutno nema slobodnog putnog pravca ni za jednu grupu vozila iz smera Dalmacije prema unutrašnjosti i obrnuto.

U toku je zimsko održavanje puteva pa su česti zastoji iza vozila zimske službe koja se kreću sporije. Korisnike molimo za strpljenje!, kažu u HAK-u. Državna cesta DC50 Gračac-Sveti Rok otvorena ja samo za lična vozila (u cilju izvlačenja vozila iz Gračaca), i dalje uključenje na autoputu A1 u smeru Zagreba.

“Saobraćajna policija povremeno isključuje vozila na pojedinim čvorovima na autocesti A1, ovisno o prilivu vozila. Molimo vozače da poštuju ograničenja na pojedinim državnim cestama koje su zatvorene za sav saobraćaj odnosno za pojedine grupe vozila te da ne kreću na put bez propisne zimske opreme”, dodaje HAK, prenosi Novi list.

Apeluje se da građani ne kreću na put

Uprava policije Hrvatske već je juče angažovala dodatne policijske snage, a sinoć je angažovan maksimalan broj policijskih službenika koji se brinu o sigurnosti te su na usluzi građanima na odmorištima i cestama, kažu u MUP-u. Apelovali su na građane da ne kreću na put, prenosi Večernji list.

Nakon što je sneg izazvao haos na autoputevima, u nedelji pred nama padavine će biti manje, a sneg će najčešće padati još na planinama, a Index.hr prenosi da je za deo Hrvatske i danas na snazi crveni meteoalarm.

Uz blagi porast temperatura u nizijama će sredinom nedelje biti malo susnežice pa i kiše, a sunčana razdoblja u većini unutrašnjosti najizglednija su krajem nedelje, dok će ih na Jadranu biti svakodnevno - verovatno namjanje u ponedeljak i sredu kad će ponovno češće biti kiše, posebno na južnom Jadranu, prognozira za HRT Tomislav Kozarić iz DHMZ-a.

Danas još malo hladnije, uz slabljenje i kiše i snega i vetra

Danas će u Slavoniji, Baranji i Sremu snega biti manje, većinom u noći i ujutro, te mestimično prema kraju dana. Vetar uglavnom slab severni, a temperatura između 0 i 3 °C.

Pretežno oblačno i u centralnoj Hrvatskoj. Povremeni sneg većinom u prvom delu dana, posebno u južnijim predelima Hrvatske. Umeren severoistočnjak krajem dana u slabljenju. Temperatura ujutro blago negativna, pa može biti poledice, danju oko 2 °C.

U planinskim predelima sneg i temperatura ispod 0 °C te zimski uslovi na putevima. Na severnom Jadranu može lokalno biti malo kiše, pokoje pahulje podno Velebita, a kraćih sunčanih razdoblja biće u Istri. Puhaće umeren severoistočni vetar, na severnom Jadranu jaka i olujna bura i delovaće hladnije nego što će pokazivati termometar na kojem će temperatura retko prelaziti 8 °C.

Zatvoren promet na relaciji Dalmacija - unutrašnjost.https://t.co/6ef4Pkr69M — tportal (@tportal) 26. фебруар 2023.

Hladnije i u Dalmaciji, jer će uglavnom duvati umerena i jaka bura i istočnjak, dok toplije još može biti samo na otvorenom moru - s umerenim talasima. Pritom će uz umereno i pretežno oblačno vreme mestimično biti kiše, u unutrašnjosti Dalmacije i snega, češće poslepodne.

Na jugu Hrvatske povremeno kiša, moguće i u obliku pljuskova, ali i barem kraća sunčana razdoblja. Većinom umereno južno u okretanju na istočnjak i oluju uz umereno uzburkano more. Najviša temperatura od 10 do 14 °C, a ujutro od 5 do 10 °C.

Ne krećite na put, Dalmacija je još uvijek odsječena od kopna: ‘Vrijeme je opasno po život‘ https://t.co/oEhIpfZ9QJ‘vrijeme-je-opasno-po-život‘ — Etleboro Org (@etleboroorg) 27. фебруар 2023.

Prognoza do kraja nedelje

Poslednjeg dana februara i prvih dana marta u unutrašnjosti će prevladavati oblaci, a tu i tamo pokazaće se i malo sunca. U planinskim predelima će još povremeno biti malo snega, a u sredu su slabe padavine verovatne i drugde. Vetar slab i umeren severoistočni. Temperatura u blagom porastu.

Na Jadranu u nastavku nedelje promenjivo oblačno, kiša još povremeno na jugu, a u sredu i drugde. Bura će biti umerena do jaka, a na južnom Jadranu duvaće istočnjak. Temperatura vazduha takođe u blagom porastu.

Autor: