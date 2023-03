DODIK: Čestitke povodom 1. marta - čista provokacija, taj datum bio uvertira u građanski rat u BiH

Republika Srpska ne prima čestitke povodom 1. marta i svaku čestitku na današnji dan doživljavamo kao čistu provokaciju, jer je taj datum bio uvertira u građanski rat u BiH i nikada ga Srpska ne može slaviti, poručio je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Na pitanje Srne da prokomentariše tekst koji je objavio američki ambasador u BiH Majkl Marfi i u kojem je čestitao 1. mart - tzv. dan nezavisnosti BiH, Dodik je odgovorio da je američki ambasador u svojoj kolumni izdao niz zadataka koje ta "nezavisna" BiH treba da uradi pod vođstvom SAD.

- Kakva država takva i nezavisnost. Sve što je, protivno Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima, Marfi komentarisao i kritikovao stvorila je ta tzv. zapadna međunarodna zajednica u BiH i sada se od legalno izabranih političara traži da popravljaju njihove brljotine. Potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma BiH je oduzet suverenitet, pravo da odlučuje, da se opredeljuje. To su za nju uvijek radili tipovi poput Marfija, a onda svakog 1. marta cinično čestitali "dan nezavisnosti" - istakao je Dodik.

Na stranu što je 1. mart jedan od najtragičnijih datuma istorije BiH u poslednjih 50 godina i što je to bio dan kada je srpski narod preglasan, a krvava srpska svadba prerasla u krvavi građanski rat, rekao je Dodik, taj datum nikada nije dogovoren kao zajednički praznik prema proceduri koju propisuje Dejtonski mirovni sporazum.

- Marfi to odlično zna, i uporno šalje lošu poruku Srpskoj, ponižava sve žrtve građanskog rata, ali ja ću govoriti u ime srpskih, i šalje čestitke 1. marta. Tvrdnje da BiH pripada zapadu su puste želje ambicioznog ambasadora, ili on možda nešto zna a nije nam rekao. Republika Srpska pripada svojim građanima, i ima prijatelje i na zapadu i na istoku i to Marfi odlično zna i to Marfi ne može da promeni. Kada sam jutros video koliko se američki ambasador trudio i pisao, na um mi je pala šala koja kruži društvenim mrežama da je Amerika najsrećnija zemlja na svetu jer nema američkog ambasadora - naglasio je Dodik.

Marfi je objavio tekst povodom tzv. dana nezavisnosti BiH u kojem je čestitao 1. mart te se osvrnuo na situaciju u državi.

On je naveo da je 1. mart mnogo više od prilike da se obeleži, kako kaže, ovaj istorijski trenutak, demokratski napredak BiH u proteklih više od protekle tri decenije i da se oda priznanje za sav trud, istrajnost i žrtvovanje građana koji su taj napredak omogućili.

