Putnički avion iznad Hrvatske naglo promenio smer - Pilot poslao signal za HITNU SITUACIJU

Pilot je kontroli leta poslao kod squawk 7700, koji označava hitnu situaciju, ali zasad nije poznato šta se tačno dogodilo.

Kako je vidljivo na putanji njegovog leta, avion je preleteo preko hrvatskog vazdušnog prostora, prešao granicu s BiH, zatim se naglo okrenuo, vratio ponovo na hrvatsko nebo i preko Kvarnera sleteo na aerodrom pored Venecije, prenosi Dnevnik.hr.

Wizzair flight #W67778 from Dortmund to Ohrid is diverting to Venice with squawk 7700 (emergency). Reason is currently unknown.

