OVO JE PODGORIČANIN KOJI SE RAZNEO U SUDU - Poslednje objave na društvenim mrežama otkrivaju mogući motiv krvavog pira

Tridesetdevetogodišnji M. B. (39) koji je stradao nakon što je na ulazu u podgorički Osnovni sud aktivirao ručnu bombu, od ranije je poznat policije.

On je kako pišu Vijesti osuđivan zbog napada na policijske službenike, falsifikovanja, neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.... Zbog napada na partnera svoje majke odležao je zatvorsku kaznu, a nedavno je izašao iz zatvora.

Poslednjih dana objavljivao je čudne i gotovo preteće postove na društvenim mrežama koji bi se mogli protumačiti i kao mogući motiv njegovog krvavog pir. Ovo su njegove poslednje objave na društvenim mrežama:

"Kakve su osobe majke postale i kome Bog svevišnji daje decu ka sam sad u MUP-u jer sam uvredio maminog dečka tj je...a bio sam dugo u zatvoru i sve je bilo ok dok nisam izašao kad sam izašao počeo sam da smetam i svaki dan sve gore i gore do danas kad sam pozvan da dođem u MUP-u eto je majka a je..č tek će da vidi gde mu je mesto jer neće valjati ovako ima kuće milioner gospodin čovek xayaxaxa a pi..a jedna obična", napisao je on 7. februara, adan ranije je napisao:

"Bila mi je sve što volim a sad smo dve strane sveta zahvaljujući drugima mada sve je na kraju moja krivica poslednje što imam da napišem je ovo", napiaso je je mladi.

Podgoričanin je 14. februara objavio poslednji post na Fejsbuku u kom je napisao:

"Kad ni sami ne znate šta se dešava onda vam je sve ravno ceo svet kad se ruši i kad ti niko do koga ti je stalo me veruje onda si u ovoj fazi raspoloženje gledaš a ne znaš šta i tražiš ono što si do malo pre imao a više nemaš to je ljubav i to je ono što ti hvali.

Da podsetimo M. B. je, kako je rečeno iz Uprave policije, oko 11.35 satiušao na prva vrata Osnovnog suda, te da je bombu aktivirao u međuprostoru između dvoje staklenih vrata zgrade.

Eksplozivna naprava je aktivirana u holu suda na prizemlju gdje se nalaze šalteri za rad sa strankama, pisarnice, a u prisustvu velikog broja zaposlenih i građana. Na lice mjesta je pristupila policija i služba hitne pomoći, pri čemu je uviđaj i dalje u toku- navodi u saopštenju.

Lekarsku pomoć nakon eksplozije u Kliničkom centru Crne Gore potražilo je osam osoba. Direktorka KCCG Ljiljana Radulović kazala je da pet pacijenata ima povrede, i da su četiri pacijenta primljena na dalje bolničko lečenje.

Predsednica Osnovnog suda u Podgorici Željka Jovović kazala je da su već godinama upozoravali na bezbednost u toj ustanovi. Ona je novinarima kazala da je današnji slučaj mogao da bude "mnogo gori".