SINIŠI GREŠKOM SRUŠILI KUĆU DOK JE BIO KOD DOKTORA: Isuse i Bože, sve su mi uništili, nisu normalni!

Isuse i Bože! Šta su mi napravili od kuće?! Pa oni nisu normalni. Sve su mi uništili, stvari, prozore, vrata, krov, nadstrešnicu... Pa oni nisu normalni.

Ovim rečima je dočekao novinare u svom dvorištu na zagrebačkoj Peščenici Siniša Hunjak (57) kome su greškom srušili kuću.

- Bio je 3. mart, petak. Ja od rođenja živim na ovoj adresi. Ovde su živeli i moji roditelji, majka mi je preminula 1991, a otac 2009. godine. Mi smo ovde sve proživeli, a u ovom sam smeštaju kao zaštićeni stanar. Imam sve potrebne papire, a onda me dočekao veliki šok - govori Siniša koji je nakon povratka od doktora doživeo noćnu moru.

Tog jutra je otišao do doktora na pregled jer ima dijabetes.

- Kad sam ušao u dvorište video sam da nema krova, prozora, verande... Ma ništa! Od šoka sam pao u nesvest i udario glavom o pod pa sam završio u Hitnoj. Nisam znao što me snašlo. Pa ovo je katastrofa. Oni su mene ostavili bez krova nad glavom - priča sa grčem Siniša.

Sa nesrećnim čovekom je bila i njegova sestričina Martina Levačić koja mu je priskočila u pomoć.



- Ujak nas je nazvao sav izvan sebe. Nije znao što ga je snašlo. Odmah smo došli ovamo i bili smo šokirani. Nedavno smo mu postavili velika blindirana vrata jer nije bio miran pa smo hteli da mu damo neku sigurnost. Često ga obilazimo i proveravamo kako mu je. On je bolestan čovek i potrebna mu je velika briga. Mi smo uskakali uvek i uvek ćemo ovde biti za njega. On ne može ovde više boraviti. Bio je kod mene i svoje sestre... Snalazimo se koliko možemo, ali on želi svoj mir - rekla je Martina dok je pokazivala dokumentaciju.

Prema urbanističkom planu između Bužanove i Čerinine ulice treba da se izgradi osnovna škola, a zbog toga su Siniši i njegovim susedima rekli da će dobiti stalan zamenski smeštaj. Na to je Siniša i pristao.

- Rekli su mi da će mi dati stan u zamenu za ovu kuću. Ja sam na to pristao te su mi rekli da će kuću srušiti tek kad ja budem bio stambeno osiguran - rekao je Siniša.

KUĆU MU SRUŠILI - SLUČAJNO?

Kuća mu je ipak srušena, ali kako su mu rekli - slučajno. Njegova nećakinja dobila je informacije da je kuću srušila kompanija lokalnog preduzetnika.

- Nazvala sam ga na mobilni i rekao mi je da su slučajno srušili ujakovu kuću. Trebalo je da sruše kuću na broju 7, a srušili su kuću na broju 9. To me šokiralo. Posle mi je rekao da će nam pomoći u sanaciji kuće, a bio je i vrlo neprijatan. Rušili su kuću u kojoj i dalje stoji priključak na struju. Pa ne možeš rušiti nešto pre nego što izađe elektrodistribucija i isključi priključak koji ujak redovno plaća - rekla je Martina.

Preduzetnik, međutim, tvrdi da nije srušio kuću Siniše Hunjka.

- Uloga moje kompanije je da sam porodicu sa adrese na broju 7 premestio na drugu lokaciju. Moja kompanija ni ja, ali niti moji kooperanti, nisu srušili kuću na broju 9. Istina je da sam ponudio pomoć gospođi koja je nazvala za ujaka, ali ja nisam kriv za rušenje - rekao je Leko.

SVE PRIJAVIO POLICIJI

- Gospodina sam zvala isti dan. On mi je sam rekao da su zabunom srušili ovu kuću jer su kuće broj 7 i 9 u istom dvorištu - jasna je bila Martina.

Siniša se u međuvremenu javio u gradsku upravu gde su mu rekli da preda pisanu molbu da mu osiguraju smeštaj, što je i učinio, ali do tada će spavati kod porodice. Sve je prijavio i policiji.

- Nije bilo remećenja javnog reda i mira niti je bilo povređenih - kratko su rekli iz policije.

Oglasio se i Grad Zagreb.

- Grad Zagreb na lokaciji Ulica IV Stara Peščenica 9 nije srušio niti jednu nekretninu niti je demolirao. Grad Zagreb rešava imovinsko-pravne odnose na predmetnoj lokaciji u svrhu izgradnje Osnovne škole "Dragutina Kušlana" - poručili su iz Grada.

