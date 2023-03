UČENICA SEDMOG RAZREDA TRUDNA? Skandal u osnovnoj školi u Velikoj Kladuši, angažovana i policija

Fikret Dukić, predsednik Komisije za utvrđivanje predloga naziva ulica, trgova, javnih ustanova i naseljenih mesta Velika Kladuša objavio je na Fejsbuku šokantne tvrdnje.

Naime, kako on navodi u svojoj objavi, učenica sedmog razreda Osnovne škole "Mart 1" Vrnograč je trudna, piše Avaz.

- Šta se dešava u Osnovnoj školi "1. Mart" Vrnograč? Učenica sedmog razreda trudna? Šta su preduzeli nastavnici u ovoj odgojnoj ustanovi po tom pitanju? Da li su pokušali zataškati slučaj ili su preduzeli konkretne korake – navodi se u njegovoj objavi.

Škola je odmah kontaktirala policiju

Portal "Avaza" je kontaktirao direktora ove škole Šerifa Hušidića koji je demantovao ove navode.

- Kada smo pročitali te informacije na Fejsbuku, ja sam kao direktor škole i odgovorna osoba postupio u skladu sa pravilima. Obavestio sam o ovim navodima Policijsku upravu u Velikoj Kladuši. Izašli su na teren, proverili sve i od tih navoda nema ništa. Meni su iz PU potvrdili da su sve navode proverili, da su odradili svoj deo posla što je u njihovoj nadležnosti i povratna je informacija da je sve čisto, da su samo ustvari prvo krenule dečije priče pa tek ostalo – rekao Hušidić za portal "Avaza".

Dodaje da je širenje lažne informacije krenulo od Dukića.

- Mi u školi nismo ništa znali od toga. To je krenulo od njega ta informacija. On je oklevetao i školu i dete prije svega. Ako je baš izmislio onda je to narušavanje prava deteta koje je ugroženo i to ozbiljno. Mi ćemo provesti sve neophodne radnje da dokažemo šta je, da utvrdimo šta je prava istina kako bi sprečili da se takve stvari na društvenim mrežama objavljuju - kaže Hušidić.

Kolektiv škole šokiran

Hušidić podvlači da su svi u šoku zbog ovih navoda.

- Mi smo svi u školi šokirani, celi kolektiv. Prvi put smo čuli za takvo nešto i da bi se nešto takvo moglo desiti. Odmah smo pokrenuli sve procedure kako bi utvrdili sve činjenice, da dođemo do prave istine. Ja još uvek ne znam ni o kojem se detetu radi. On je samo na Fejbuku napisao da je učenica. Policija je verovatno sa njim utvrdila o kojem je detetu reč – zaključio je Hušidić u razgovoru za portal "Avaza".

