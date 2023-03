NEZAPAMĆENO! Zlatku država 20 godina ne priznaje brak, a ne dopušta mu ni da se opet venča

Zlatko Fistonić iz Zastražišća na hrvatskom ostrvu Hvar je kao desetogodišnjak otišao kod tetke Lenke Rigoni u Čikago daleke 1962. godine. Lenka i njen muž su bili pažljivi prema Zlatku i usvojili ga posle samo dve godine, a onda je sud odlučio da Zlatko Fistonić promeni ime i prezime u Nikolas Rigoni. Nastavio je da živi, uči i radi, a na kraju su se preselili u Los Anđeles.

- Na odmoru na Havajima 1983. godine upoznao sam Norvežanku Gri Bernhardsen, zaljubili smo se i vratili kući kao partneri. Tri godine kasnije venčali smo se u Nesodenu kod Osla, jer je ona želela da bude blizu svoje rodbine i prijatelja u tom svečanom trenutku. Кasnije smo dobili sinove, sada tridesetogodišnjeg Petra i šest godina mlađeg Danijela, tako da smo se na neko vreme svi vratili da živimo u Zastražišću - priča Zlatko za "Slobodnu Dalmaciju".

Bile su to godine kada je Gri igrala za izuzetno popularni Ženski futsal klub "Lude Кoke" iz Jelse.

Nekako u to vreme, pre povratka cele porodice u Norvešku, 2002. godine, Zlatko je preko matičara Nikše Bucata u Jelsi podneo zahtev da mu se prizna brak sa suprugom, što je odbijeno, i to, kaže, bez konkretnog razloga.

– Deca su rođena kao Rigoni, ali im je u zakonskom postupku priznato hrvatsko državljanstvo, oboje imaju izvode iz matične knjige rođenih sa prezimenom Fistonić. Nije mi bilo jasno zašto mi ne priznaju brak, pa sam pomislio da moram malo bolje da sredim sva dokumenta - rekao je.

Imao je originalnu sudsku odluku o usvajanju od strane tetke, ali je još u Norveškoj preveo izvode iz matične knjige rođenih i venčanih i ostala potrebna dokumenta. Nešto od toga je uradio i u hrvatskom konzulatu, sve sa pečatima, čak je uspeo da vrati svoje originalno ime i prezime za samo deset minuta, a 2008. ponovo je podneo zahtev istom matičaru u Jelsi.

Video je da će opet biti problema, pa je telefonom razgovarao sa šeficom matičara Vesnom Cvitanović u Splitu. On je zaključio da ih je uvredilo što bivšu Jugoslaviju nisu pitali za njegovo usvajanje u Americi, iako je od tada prošlo skoro 60 godina, to mu nije dalo nadu i na kraju je i taj zahtev odbijen.

Nikada tako nešto nije video ni čuo, iako je za svojih 70 godina proputovao ceo svet. Više nije znao šta da radi i kao uvredu je video to što mu brak neće biti priznat ni posle 20 godina, što sa sobom nosi ozbiljne posledice u pogledu prava koja bi njegova supruga imala u Hrvatskoj.

– Nedavno sam čuo da su se ministri u međuvremenu promenili i da sada na tome rade neki novi ljudi. Pre dve nedelje sam sa istim dokumentima otišao kod matičara Jasne Plenković u Jelsu i kada me je čula izjavila je da činjenice oko usvojenja, bez obzira na prvobitnu odluku suda u Čikagu, treba proveriti u SAD. Ajde, i ja sam to prihvatio, pitajući da li je to sve, a ona je odgovorila da još ima prepreka, pa sam se baš pitao da li živimo u 21. ili 19. veku. Birokratija u Hrvatskoj je zaista apsurdna i zbog nje će se naši ljudi retko vraćati iz inostranstva, čak i pred kraj života - kaže.

Zbog svega navedenog, Fistonić je sugerisao da bi bilo najbolje da se ponovo venčaju ovog leta, kada njegova supruga dođe na Hvar. A onda se prosto iznenadio komentarom matičarke. Rekla mu je: "Pa šta misliš da bih ja to dozvolila, kako to uopšte možeš da pomisliš ako si već oženjen?"

