Mandić pozvao građane da podrže Milatovića: 'Ljudi su podržali politiku pomirenja'

Predsednički kandidat Demokratskog fronta Andrija Mandić zahvalio se svakom glasaču DF-a, koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG) i poručio da su "dobili mnogo glasova".

"Ljudi su podržali politiku pomirenja i koja znači budućnost Crne Gore. Pobeda našeg kolege Milatovića u drugom krugu nema bez podrške DF-a", kazao je on.

"Dajem večeras u ime DF-a punu podršku Milatoviću i pozivam sve građane Crne Gore da ga podrže. Naši glasači, svi do poslednjeg, da izađu do poslednjeg i glasaju za Milatovića, bez obzira hoće li on poštovati našu podršku", rekao je Mandić.

Poručio je da Crna Gora mora da krene novim putem, a da politika pomirenja može da bude na korist svakog građanina.

"Želim da se zahvalim mom srpskom narodu u Crnoj Gori i svima narodima koji su prihvatili politiku pomirenja. Pred nama su parlamentarni izbori. DF i koalicija oko njega nastupiće na njima", rekao je Mandić.

Mandić je naglasio i da je politika pomirenja i pružene ruke svima, i Crnogorcima, i Bošnjacima, i Albancima, i Hrvatima - "politika koju su zastupali od početka".

Podsetimo, u Crnoj Gori danas su održani predsednički izbori, četvrti od obnove nezavisnosti.

Prema preliminarnim rezultatima u drugi krug predsedničkih izbora idu lider DPS-a Milo Đukanović i lider pokreta "Evropa sad" Jakov Milatović.

Predsednik Crne Gore bira se na pet godina.