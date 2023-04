JAKOV MILATOVIĆ ČESTITAO PRIJEM FINSKE U NATO: Radujem se što ćemo raditi na jačanju saradnje u okviru alijanse

Milatović je na Tviteru podržao prijem nordijske zemlje u zapadnu alijansu.

- Pozdravljam prijem Finske u NATO. Radujem se što ćemo raditi na jačanju naše saradnje u okviru alijanse - napisao je Milatović na Tviteru.

I welcome the accession of 🇫🇮 to @NATO .



I look foward to working together on strenghtening our cooperation within the Alliance. https://t.co/K6lG2oZEXC