REGION SE PONOVO TRESE! Zamljotres probudio građane Sarajeva - OSETILE SU SE BUKA I VIBRACIJA

Evropsko-mediteranski seizmološki centar nije objavio magnitudu, ali je podrhtavanje bilo osetno, prenosi Srpskainfo.

Na stranici EMSC građani pišu da su osetili podrhtavanje nekoliko sekundi.

“Osetilo se podrhtavanje”. “Probudilo me, bilo je kratko, ali se potres osetio”. “Osetila se buka i vibracija”, neki su od komentara.

Potres se osetio najviše u delovima zapadno od Sarajeva poput Breze, Ilijaša, Visokog i slično.

