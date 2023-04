Agencija za nacionalnu bezbednost donela odluku: Inauguracija Jakova Milatovića 20. maja u Podgorici, a ne na Cetinju

Tu odluku donela crnogorska vlada kako bi Agencija za nacionalnu bezbednost (ANB) i Uprava policije u međuvremenu utvrdile da li i odakle Milatoviću preti opasnost.

Inauguracija novog predsednika Crne Gore Jakova Milatovića 20. maja biće održana u Podgorici, najverovatnije u Skupštini Crne Gore, saznaju “Vijesti” iz više izvora. List navodi da bi tradicija da crnogorski predsednik polaže zakletvu na Cetinju, čime stupa na dužnost, ove godine time bila promenjena, zbog procene policije da bi Milatoviću tamo mogla da bude ugrožena bezbednost. On je između dva kruga predsedničkih izbora dobio privremeno policijsko obezbeđenje, koje je tražio Pokret Evropa sad zbog bojazni da je fizički ugrožen, navode Vijesti.

Dodaje se da je tu odluku donela crnogorska vlada i da je ona bila privremena, kako bi Agencija za nacionalnu bezbednost (ANB) i Uprava policije u međuvremenu utvrdile da li i odakle Milatoviću preti opasnost. Kada bude preuzeo predsedničko mesto, on automatski postaje štićena ličnost. Inauguracija, odnosno svečano proglašenje predsednika na sednici Skupštine, održava se u Vladinom domu na Cetinju. U Prestonici je i rezidencija predsednika Crne Gore. Tamo počinje i svako redovno prolećno i letnje zasedanje parlamenta, odnosno održava se prva sednica.

Iz Uprave policije su rekli za Vijesti da je u toku postupak izrade bezbednosne procene inauguracije na Cetinju, kao i pripreme obezbeđenja samog događaja. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić nedavno je saopštio da bi taj događaj mogao biti izazovan momenat za policiju. ”Verujem da u našoj zemlji još postoje one kriminalne i političke strukture koje žele neku vrstu nestabilnosti. Sada nemam bilo kakvih najava da bi tog dana moglo doći do bilo kakvog problema. Verujem da će to proći dostojanstveno i svečano”, rekao je Adžić. Iz Skupštine, koja organizuje inauguraciju, su, odgovarajući na pitanja “Vijesti”, rekli da je toku intenzivna komunikacija sa novoizabranim predsednikom Crne Gore i njegovim timom oko pripreme tog čina.

Milatovića je, pre predsedničke konvencije na Cetinju 10. marta, napala grupa građana, koja se prvobitno okupila ispred Sportskog centra, gde je bio zakazan događaj. Najpre su protestovali i vređali Milatovića, nakon čega su ga napali kada je ulazio u zgradu. Njega i partijske kolege sa Cetinja je sprovela policija. Uprava policije i Osnovno tužilaštvo još nisu obavestili javnost ko je napao Milatovića, a sa tog događaja procesuirane su samo osobe zbog napada na policijske službenike, navode Vijesti.