Tinejdžer pobesneo jer mu je otac PONUDIO KOLAČ: Osuđen zbog psihičkog nasilja prema roditelju

Tinejdžer od 17 godina proglašen je krivim te osuđen zbog psihičkog nasilja prema 40-godišnjem ocu u januaru ove godine tokom jutarnjih sati.

Prema presudi, maloletnik je počinio psihičko nasilje u porodici na štetu svog oca u prisutnosti 13-godišnjeg brata u stanu u Zagrebu. Kako piše Danica.hr, otac je sinu ponudio da pojede kolač, a sin se zbog toga veoma naljutio.

"Maloletnik nije hteo kolač, nego je oca gađao raznim predmetima i patikom, pritom ga vređajući, govoreći da mu j*** mater i da odlazi iz Hrvatske, što je kod oca izazvalo povredu dostojanstva i uznemirenost te osećaj straha", stoji u presudi.

"Gađao sam ga patikom, ali ne da ga pogodim, već da smirim situaciju između nas"

Tinejdžer je u prisutnosti majke na sudu sve priznao. Rekao je da je otac tog dana došao iz inostranstva na vikend i ponudio mu kolač, što on nije hteo.

"Nakon zadirkivanja i sarkastičnih očevih izjava u jednom trenutku sam ga gađao raznim predmetima i patikom, ali ne da pogodim, već da bih smirio situaciju svađe između nas", rekao je mladić na sudu.

"Sina ne smatram krivim, on kopira svoju majku"

Otac je potvrdio da je tog dana došao za vikend iz Austrije i da je, dok je ležao, sinu ponudio kolač. Naveo je da sin nije želeo kolač, već da ga je počeo vređati i gađati raznim predmetima.

"To je kod mene izazvalo povredu dostojanstva i uznemirenost, te osećaj straha. Ali, ne smatram sina krivim jer je on ovdje žrtva, jer kopira i prihvata ponašanje majke. Pošto je supruga nasilna prema meni, tako i on kopira takvo nasilje", rekao je otac koji je pozvao policiju zbog ponašanja sina.

Ovih dana je sudija maloletnika proglasio krivim i izrekao mu sudski ukor. S obzirom na to da je presuda nepravosnažna, mladić se na nju može žaliti.

