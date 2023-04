GARDAŠEVIĆI UMESTO SINA SAHRANILI POGREŠNOG ČOVEKA! U kovčegu nije bio naš Boris već neki NEPOZNAT ČOVEK sa nanogicom! ŠOK!

To nije moj sin. Boris nije imao nanogvicu! Ovo je užas. Sahranili smo pogrešnog čoveka!

Ovako za Novosti govore Danica i Milisav Gardašević iz Crne Gore, zaprepašćeni roditelji mladića (32) sa Cetinja, studenta ekonomije i specijalističkih studija za računovodstvo i reviziju u Londonu, za kojim se traga od 18. decembra prošle godine kada je prijavljen njegov nestanak.

Majka i otac kažu da su mislili da je na njihovu muku stavljena tačka 8. januara kad su telo utopljenika iz reke Morače izvadili ronioci, a njima Boris, kako dodaju, isporučen u limenom sanduku.

- Nije me prevario majčinski instinkt jer sam osećala unutrašnji nemir i nevericu. Bila sam sigurna da u kovčegu nije moj Boris. Nisam mogla to da proverim jer je sanduk bio zakovan. Tek ovih dana, kad smo dobili fotografije sa obdukcionog nalaza, shvatili smo da sam bila u pravu. U našoj grobnici je sahranjen neko drugi. Nama nepoznat čovek! Imamo sva dokumenta i slike koji potvrđuju naše tvrdnje. Na fotografijama se vidi čovek sa nanogicom. A Boris nije pripadao tom svetu. On je bio intelektualac. Nikada sebi ne bi dozvolio da uđe u bilo kakve mutne vode. Voleo je život i u njemu uživao. I nikada se ne bi odlučio na samoubistvo jer znam, iako je bio hrabar, kao svaki normalan čovek plašio se smrti - priča Danica koja je rodom od Radulovića iz Pješivaca kod Nikšića.

Milosav dodaje da mesecima nemaju sna, ali da im ova situacija koliko-toliko uliva nadu da bi možda njihov sin mogao biti živ.

- I verujemo da će nam se Boris odnekud javiti. Posebno smo uvereni u to nakon ovog saznanja da smo sahranili nepoznatog čoveka. Živ je moj sin - nada se Gardašević.

Boris je nestao nakon što je sa Cetinja stigao u Podgoricu autobusom. Za sada se pretpostavlja da je izašao kod marketa "Venkor" ili kod tržnog centra "Big fešen".

Ronioci su tog dana dobili obaveštenje da je jedna osoba skočila u Moraču sa Mosta Blaža Jovanovića. O svemu tome roditelji nestalog Borisa su obavešteni tek 12 dana kasnije u cetinjskoj policiji. Tvrde da mi je tada, međutim, saopšteno da osoba koja je skočila u Moraču prema iskazu očevidaca ne odgovara opisu njihovog sina.

Danica i Milisav se pitaju da li je moguće naći vezu između slučaja kada je navodno nepoznata osoba skočila u Moraču u 14.20 sati i činjenice da je 35 minuta kasnije poslednji put lociran signal Borisovog mobilnog telefona.

Iako su minulih meseci bili u očaju, posle poslednjih dešavanja i saznanja da je osoba koju su sahranili imala nanogvicu i da sigurno nije njihov sin, Danici i Milisavu se vratila nada u život njihovog jedinca i mezimca.

Autor: