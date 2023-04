Vlasnik zagrebačkog kluba "Ric" Sandi Pego, hrvatski tiktoker, preduzetnik i učesnik šoua Ples sa zvezdama, na Instagramu je komentarisao ubistvo Tomislava Sablje koje se u subotu ujutro dogodilo u njegovom klubu.

- U našem se klubu prošli vikend odvio nemili događaj. Sigurno ste iz medija već sve saznali. Jedan je čovek, nažalost, završio svoj život. Ovo je nova i teška situacija za mene jer u osam godina poslovanja kluba "Ric", nikada nije bilo nikakvog problema sa sigurnošću kluba i gostiju. Nisam mislio da ću se ikada naći u ovakvim okolnostima, ali i to je život. Šta se dogodilo, biće razjašnjeno u danima koji dolaze. Hvala svima na razumevanju i podršci u ovim za mene teškim trenutcima - napisao je na Instagramu.

O slučaju se oglasila i firma koja je vršila obezbeđenje Bilić-Erić Security.

- Firma Bilić-Erić Security izražava žaljenje zbog pucnjave u zagrebačkom noćnom klubu "Ric" u kojoj je učestvovalo naše obezbeđenje. Istraga celog nemilog događaja koji je završio sa smrtnim ishodom je sada u rukama policije i nadamo se što skorijem završetku kako bi se utvrdile tačne okolnosti pucnjave koja se dogodila u ranim jutarnjim satima 22. aprila ove godine - napisala je firma koja se bavi obezbeđenjem na svom Fejsbuku i dodala:

- Naš radnik je u trenutku pucnjave bio na svom radnom mestu, ali u pucnjavi nije upotrebljeno službeno oružje naše firme. Još jednom ističemo kako nam je žao što je došlo do incidenta sa smrtnom posledicom.

Podsetimo, Sabljo je ubijen u zagrebačkom narodnjačkom klubu "Ric" u noći s petka na subotu, kada ga je s četiri metka ustrelio radnik obezbeđenja nakon svađe.

Zbog njegovog ubistva u istražnom zatvoru su 37-godišnji šef obezbeđenja u noćnom klubu Kristijan Knego, koga DORH sumnjiči da je počinio ubistvo, kao i suspendovani 26-godišnji policajac Dorian Mraković, koji je osumnjičen za pomaganje u ubistvu. On je, kako je potvrdila policija, Knegu dao pištolj kojim je Sabljo ubijen.

Telegram je sada objavio deo iskaza jednog od svedoka, muškarca s kojim se Sabljo sukobio pre nego što je upucan. Kako piše Telegram, Sabljo je u jednom trenutku uperio pištolj ubodibildera Jadranka Jurkovića zvanog Juma. On je istražiteljima ispričao što se tačno događalo u "Ricu".

- Sablju inače poznajem od detinjstva. Bili smo u dobrim odnosima, a znam da je neko vreme bio u zatvoru. Znam i da je trenutno bio na slobodi - opisao je svoj odnos sa Sabljom.

Istraga je i dalje u toku

- Pozdravili smo se i izgrlili. Ništa nije ukazivalo da bi zbog bilo čega bio ljut, ali u idućem trenutku počeo je nešto suvišno da izgovara. Rekao mi je: 'Dobio je ko je zaslužio… Dobićete i vi.' Nisam znao što to priča. Tada je uperio revolver u mene. Pitao sam ga: Koji ti je k....? I odmicao sam se od njega. Zatim se kraj nas stvorio neki mladić i počeo je da mi se izvinjava. Rekao mi je da su svi pijani - opisao je Jurković, piše Telegram.

Među svedocima iz "Rica" bila je i nekolicina pripadnika Antiterorističke jedinice Lučko. Oni su, kako su potvrdili u svojim iskazima, došli u klub i pronašli mesta za šankom. Naručili su bocu viskija koju su ispijali u trenutku kada je počela pucnjava.

- Bila je velika gužva pa nisam video ko se sukobio - ispričao je jedan od specijalaca.

Sabljo je, prema objavljenim informacijama, uz sebe imao pištolj, koji je držao skriven ispod jakne na polici iznad separea u kom je bio sa svojim društvom. U jednom trenutku on je zapretio gostu "Rica" i prislonio mu pištolj na trbuh. Kada je to saznao Knego, od Mrakovića je uzeo pištolj, koji je ovaj, prema dosad poznatim podacima, legalno posedovao, te krenuo do Sablje. Oni su se prvo verbalno sukobili, a zatim je Knego ispalio više hitaca koji su pogodili Sablju te ga usmrtili.

Kako je saznao "Index", Mrakovića su u zagrebačkoj policiji, gde je radio, suspendovali zbog primanja mita. Razlog Mrakovićeve suspenzije datira iz 2021. godine. Pred kraj te godine učesnik u Sabljinom ubistvu uhvaćen je kako prima mito od čoveka koji je napravio saobraćajni prekršaj.

Sve se događalo jedne večeri kada je Mraković s kolegom kontrolisao saobraćaj u Zagrebu. Kako saznaje Index, Mraković se tereti da je od osobe koja je načinila preršaj + uzeo 200 kuna mita umesto da mu napiše kaznu, a drugog nije kaznio kada mu je osoba koju je zaustavio rekla da nema novca.

Za sve se saznalo i u policiji je Mraković u novembru 2021. prvo suspendovan, a onda je Uskok protiv njega zvanično pokrenuo istragu. U međuvremenu je potvrđena i optužnica, a pre dva meseca bila je zakazana sednica optužnog veća na Županijskom sudu u Zagrebu.

Dorian Mraković je prvookrivljeni zbog kaznenog dela iz članka 291. Kaznenog zakona, dakle zloupotrebe položaja i ovlašćenja, stavka 1 koji glasi: "Službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlašćenje, prekorači granice svog ovlašćenja ili ne obavi dužnost pa time sebi ili drugoj osobi pribavi korist ili drugome prouzrokuje štetu, kazniće se kaznom zatvora od šest meseci do pet godina."

Podsetimo, oba osumnjičena, jedan za počinjenje kaznenog dela ubistva Tomislava Sablje, a drugi za pomaganje u ubistvu, provesće mesec dana u istražnom zatvoru zbog mogućnosti uticaja na svedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog dela, odlučeno je danas na Županijskom sudu u Zagrebu nakon što su obojica bili ispitani u DORH-u.

- Ispitivanje je bilo kratko. Naš branjenik je izneo kratku odbranu. Iz objektivnih okolnosti, jer nije spavao 48 sati i nije bio psihički u stanju da odgovara na pitanja - izjavio je advokat osumnjičenog radnika obezbeđenja Kristijana Knege Imon Choudhury. Dodao je da negira počinjenje dela.

Zamenik županijskog državnog tužioca u Zagrebu Robert Petrovečki nije govorio o detaljima. Kazao je kako je DORH primio kaznenu prijavu protiv dvojice osumnjičenih. Jedan se tereti za ubistvo, a drugi za pomaganje, dodao je.

