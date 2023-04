NOVI DETALJI UBISTVA POZNATOG KRIMINALCA U ZAGREBU - Obezbeđenje mu se sklanjalo sa puta: Shvatio sam da je malo VEĆI MANGUP

"Ja sam Tomislav Sabljo. Sad ćeš da vidiš kako možemo da uđemo". Tako mi je rekao i samo su prošli pored nas. Pretpostavio sam da poznaje vlasnika pa smo ih pustili da prođu.

Ovo je policiji ispričao jedan od članova obezbeđenja koji je u ranim jutarnjim satima čuvao ulaz u klub "Ric" u Zagrebu kad se oko dva sata pojavio poznati kriminalac Tomislav Sabljo sa svojim društvom.

- Došao je taj Sabljo sa još tri muškarca i tri žene, a jedna je bila jako alkoholisana. Rekao sam da ne može da uđe već da sedne malo napolju, ali mi se Sabljo tada uneo u lice i rekao da "samo gledam" i ušli su u klub - rekao je član obezbeđenja.



Drama je prema njegovim rečima nastala oko 4.30 sati.

- Čuli smo preko radio veze koju koristimo "mali bar, mali bar, mali bar " i pojurili smo unutra jer je to značilo da imamo problem sa malim barom unutra. Kad smo stigli video smo gužvu i tuču, a čuo sam da je (član obezbeđenja Kristijan) Knego dva-tri puta glasno upozorio Sablju da spusti pištolj ili će pucati pre nego što je pucao - rekao je pripadnik obezbeđenja.

"ZAPAMTI ME DOBRO ZA SLEDEĆI PUT"

Na unutrašnjem obezbeđenju VIP lože radio je još jedan pripadnik obezbeđenja iz iste kompanije, ali je Sabljo prošao i tu prepreku.

- Došao je u VIP ložu, a pošto nije imao narukvicu rekao sam mu da ne može da uđe. Rekao mi je: "Zapamti me dobro za drugi put da me slučajno ne zaustaviš". Ubrzo je došao vlasnik Mario Gavrić i rekao mi da je sve u redu. Shvatio sam da je u pitanju malo veći mangup. Posle nekog vremena video sam ga za stolom. Pozvao me je i pitao šta bih da popijem i pokazao mi je pištolj i rekao: "Ja inače ne pričam već samo pucam" - navodi svedok.

Policija je saslušala desetak pripadnika obezbeđenja i konobara koji su te večeri radili u "Ricu", ali su samo neki od njih videli naguravanje koje se završilo kobno po Sablju.

PIŠTOLJ IŠAO IZ RUKE U RUKU

Sabljin revolver, prema svemu sudeći, prošao je kroz nekoliko ruku, među kojima su bili ljudi iz njegovog društva, ali i čuvari iz Rica i sam vlasnik kluba koji je oružje pokušao da sakrije od poznatog kriminalca.

- Neko je uzeo pištolj od Sablje i prošao je kroz nekoliko ruku i došao do mene. Ja sam ga stavio u zadnji deo pantalona, ali i meni ga je neko uzeo pa je na kraju opet završilo kod Sablja - rekao je istražiteljima Gavrić.

Jedan od svedoka je čak čuo kako Sabljo viče "gde mi je pištolj" dok se na snimku nadzorne kamere vidi da je u jednom momentu dao pištolj Vidoviću, koji mu ga je kasnije vratio, a Knego je ubrzo otvorio vatru.

Tomislav Sabljo (41), podsetimo, ubijen je hicima iz vatrenog oružja u subotu u noćnom klubu "Ric" nakon fizičkog sukoba više osoba. Ubijeni Sabljo hapšen je zbog krijumčarenja 16 tona marihuane, ali i paljenja automobila i uterivanja dugova.

