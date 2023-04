POZNATO ZAŠTO JE ČLAN OBEZBEĐENJA UPUCAO POZNATOG KRIMINALCA U ZAGREBU: Uhapšeni policajac otkrio šta se desilo u NOĆNOM KLUBU

"Uperio je pištolj u mene".

To je članu obezbeđenja noćnog kluba "Ric" u Zagrebu Dorijanu Mrakoviću navodno rekao njegov kolega Kristijan Knego (41) koji je usmrtio poznatog kriminalca Tomislava Sablju (41) u subotu oko 4.40 sati.

Ovo je u svoju odbranu naveo suspendovani policajac Mraković koji je Knegu dao pištolj iz koga je ubijen Sabljo. Dodao je da mu je slično rekao i vlasnik kluba Mario Gavrić kad je nakon pucnjave prošao pored njega.

- Knego pucao u čoveka! Leži dole - rekao mu je Gavrić kad ga je pitao šta se dešava.

Mraković je ispričao i opisao svoje stanje kad je saznao šta se dogodilo.

OBUZEO GA STRAH

- U tom trenutku su mi se odsekle noge. Krenuo sam prema Knegi. Nisam znao za sebe. Odmah sam mu uzeo pištolj iz ruke. "Čekić" je bio povučen i ja sam ga vratio da ne bi ponovo došao do pucanja i da se ne desi još veće sr*nje. Plašio sam se, nisam znao šta da radim, gledao sam da li će proći neko posle mene ili ne. Vozio sam i nisam znao kako da idem kući. Takav me strah obuzeo... Šta će biti dalje, sa tim ljudima, sa Knegom... Onda sam se malo smirio dok nisam došao sebi - pokušao je da rekonstruiše događaj pre subote ujutru.

Došao je u smenu u ponoć, kasnije nego inače, jer je istog dana bio na obezbeđenju hrvatskog relija pa je dobio nekoliko sati za odmor. Dorijan Mraković je pola sata objašnjavao policajcima i tužiocu okolnosti pod kojima je doneo pištolj Kristijanu Knegi i ispričao o kobnim trenucima pucnjave i šta se nakon toga dogodilo desilo.

Na kraju svoje odbrane u jednom trenutku se prisetio komunikacije između obezbeđenja u internoj Vacap grupi.

- U grupi su momci napisali da je taj Sablja tu. Tada je Josip, čuvar, napisao da je Sabljo u klub, ali nije bilo sukoba. Niko nije zvao - rekao je Mraković.

Dodao je da je sat-dva pre pucnjave došlo do incidenta sa gostom i da se sve smirilo, ali da je odmah posle prišao Knego i upitao ga da li ima pištolj kod sebe.

"DONESI PIŠTOLJ"

- Pitao me je da li imam pištolj u autu. Znao je da sam lovac i policajac - navodi Mraković.

Posle toga je ispričao da je otišao do auta i vratio se sa pištoljem. Knego ga je čekao na ulazu.

Hrvatska, Ubistvo, Hrvatska Policija, Tomislav Sabljo

FOTO: PRINTSCREEN VIDEO PLUS

- Gde je - bilo je pitanje Knega, a Mraković je nakon toga podigao jaknu i Knego mu je uzeo pištolj iz pojasa.

Pokušao je da objasni zašto je dao njegov pištolj Knegi.

- Ušli smo unutra i on je rekao: "Ajmo na poziciju!". Nije mi palo na pamet da se nešto može desiti neka glupost. Ja sam otišao na poziciju i posle nekog vremena sam čuo da se dešava neka makljaža. Video sam da je došlo do neke tuče. Nisam ni znao ko se s kim tuče i šta se tu dešava. Razdvojio sam dva mladića da se ne biju - naveo je Mraković.

Sukob je onda počeo kod šanka.

- Ja sam prvo pomislio da je to neko gurkanje i nisam to ozbiljno shvatio. Mislio sam da me neko gura i nisam to shvatio ozbiljno... Bilo je više ljudi i u jednom trenutku sam krajičkom oka video pištolj kod jednog od gostiju. Čim sam video oružje, odstupio sam i krenuo da zaostajem, jer nisam znao da li će da puca na mene ili goste... Sklonio sam se iza stola i onda sam čuo pucnje. Nisam video ko je pucao. Palo mi je na pamet da je neko pucao u vazduh. Tada sam protrčao pored šanka i otišao do garderobe, a tamo su bile devojke i još jedan konobar. Uhvatila me panika... Onda sam otišao da vidim šta se desilo. Nije mi bilo svejedno jer znam da sam mu dao oružje - rekao je Mraković.

NALAZI SE U SAMICI

Nekoliko puta je ponovio da nije video ni ko je pucao ni šta je Knego uradio. Ponovio je da mu ne bi palo na pamet da mu da pištolj da je znao da hoće nešto da uradi i da je sam otišao u policiju i predao oružje.

Zbog činjenice da je došao sam u policiju i doneo pištolj njegov branilac smatra da nema razloga da ostane u zatvoru. U Remetincu je u samici iz bezbednosnih razloga.

Tomislav Sabljo biće sahranjen u petak u Markovom polju.

