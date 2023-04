Grupa preko koje stranci, korisnici usluga filijale Ministarstva unutrašnjih poslova u Budvi, trguju tiketima i prodaju svoje mesto u redu kreirana je na Telegramu!

Prema informacijama Vijesti cena listića sa redomata košta iznosi oko 60 evra.

- Tražio sam tiket i dobio sam privatnu ponudu za 65 evra. To je veliki biznis. Svaki dan 20 brojeva po 50 evra, 1.000 za dan, 20.000 mesečno. A obični narod ne može da stigne na red na šalter jer nema novca - ispričao je redakciji jedan od korisnika grupe.

Jedna takva Telegram grupa u kojoj se za novac nude tiketi za mesto u budvanskoj policiji "MUP Budva 2.0" kreirana je u novembru prošle godine. Ima više od 450 članova. Naziv sugeriše da postoji ili je postojala slična grupa. Već u opisu na ruskom jeziku navedeno je da se u grupi mogu dobiti informacije u vezi sa radom MUP-a, ali i da se tu može kupiti redni broj. Na kraju stoji i sugestija administratora da se brojevi kupuju van prostorija budvanske filijale MUP-a.

- Radno vreme MUP-a je od 8 do 14 sati od ponedeljka do petka. Pauza od 11 do 11.30. MUP otvara u osam ujutro. Dva sata pre ljudi počinju da se okupljaju na stepenicama na ulazu. Tradicionalno je prihvaćeno da ko prvi dođe prvi će i dobiti brojeve... Oko sedam sati počinju da dolaze zaposleni. Kuvaju kafu i pale displej sa brojevima. Za sve to vreme možete da stojite u redu i čekate da izdavanje brojeva počne - piše u opisu grupe.

Autor dalje navodi da službenici MUP-a oko 7.45 i 8.05 štampaju listiće te nakon toga informišu državljane Crne Gore, a potom i strance da mogu da uzmu brojeve jedan po jedan.

- Nakon toga možete da uđete i platite u pošti ako nešto treba. Nije jasno zašto se ljudi guraju u prostorijama MUP-a... Nema potrebe za tim kad se do šaltera stiže na osnovu brojeva sa listića. Imao sam broj devet, a stigao sam na red u 8.32. Cenim da je najbolji mogući scenario 20 brojeva na sat. Ako bih imao broj 21 hrabro bih pošao na kafu. Ali budite oprezni. Ako propustite svoj broj tog dana više nećete doći na red... Savetujemo da redne brojeve kupujete van prostorija MUP-a - piše u opisu Telegram grupe.

Novinarka Vijesti se uverila da je interesovanje za brojevima za redomat veliko i da se grupi stalno pridružuju novi članovi. Korisnici navode koliko brojeva im treba i za koji dan. Ne traže uvek brojeve koji bi podrazumevali i raniji dolazak u budvanski MUP već navedu da im treba recimo broj do 45 ili preko 60...

U grupi se uglavnom ne govori o ceni, ali je 22. aprila odgovoreno na jedan takav upit člana koji se raspitivao za tiket.

- Cena varira. To zavisi od onoga ko nudi redni broj, cena je oko 50 evra, ali može biti manje ili više - javni je odgovor članice koja se potpisuje kao Anna.

Na pitanje korisnika gde može da kupi tiket, Anna je odgovorila da napiše poruku dan pre nego što planira da ode u filijalu

- I neko ko prodaje listić će vam poslati privatnu poruku - odgovorila je Anna.

Mesec dana ranije, kako se vidi u diskusiji na grupi, jedan je tiket ponuđen za 30 evra.

Građani koji kupuju tikete za redomat, plaćaju ne samo listić, već i vreme osoba koje nekad i noć provedu ispred filijale MUP-a kako bi ujutro bili prvi ili među prvima.

Vijesti su pre nekoliko dana objavile da strani državljani, uglavnom iz Turske, spavaju u hodniku ili na stepeništu šoping centra u Budvi na četvrtom spratu i da se na takav potez odlučuju da bi ujutro bili prvi na redu u filijali MUP-a kako bi dobili neophodna dokumenta. U tekstu je navedeno i da takve scene službenici MUP-a zatiču gotovo svakodnevno, a da se građani žale kako u filijali čekaju po nekoliko sati te da se nekad desi i da ni ne stignu na red.

Iz resora ministra u tehničkom mandatu Filipa Adžića kazali su da je u budvanskoj filijali tiketing aparat postavljen pre nekoliko godina sa ciljem da se uspostavi red.

- Ispravan je i brojeve u 8 sati svakog radnog dana dele službenici redom na način da stranke koje čekaju u redu ispred vrata dobijaju redni broj i to jedna stranka jedan broj koji su obavezni da kasnije predaju prilikom podnošenja zahteva. Obično se podeli oko 100 do 140 brojeva za sve prisutne koji žele da podnesu zahtev za dokumenta - rekli su iz MUP-a.

Dodaju da ostali nisu u obavezi da uzimaju broj već za to postoje označeni šalteri za izdavanje gotovih dokumenata.

- Domicilno stanovništvo ne mora uzimati brojeve jer je postupak po njihovim zahtevima znatno kraći, a sve u cilju ubrzanja procesa rada kako se ne bi stvarali dodatni redovi. Predstavnik agencije može dobiti samo jedan broj za jednog klijenta - rekli su iz MUP-a.

Filijala Budva, kako su kazali, dnevno pruža usluge za oko 500 stranaka po svim osnovima.

Vijesti navode da se i u Baru plaća za mesto u redu, ali tamošnja filijala nema redomat već se umesto za tiket i redni broj naplaćuje usluga čekanja u redu umesto vas. Izvor portala navodi da građani koji nude takvu "uslugu" rano ujutro zauzmu mesto, a tu ostaju sve dok ne dođe osoba za koju se čeka u redu.

Usluga čuvanja mesta je prema saznanjima redakcije 25 evra.

Telegram grupa za pomoć postoji i za podgorički MUP, ali u njenom opisu ništa ne sugeriše da se kroz grupu trguje rednim brojevima redomata koji postoji, ali trenutno ne radi.

