MILANOVIĆU ZASTAVOM VELIKE ALBANIJE MAHALI ISPRED NOSA: Neviđen skandal u Hrvatskoj OBEZBEĐENJE GLEDA I ĆUTI (VIDEO)

Težak incident obeležio je dolazak hrvatskog predsednika Zorana Milanovića i njegovog albanskog kolege Bajrama Begaja u zadarske Arbanase!

Skandal je najpre izbio zbog izostanka čelnih ljudi gradske i županijske vlasti koji su po svaku cenu hteli da izbegnu Milanovića, a onda je u dvorani Samostana Školskih sestara franjevki u Arbanasima u trenutku intoniranja albanske državne himne nekoliko dece u albanskim narodnim nošnjama razvilo zastavu takozvane velike Albanije.

Na snimku se vidi i reakcija službenog prevodioca koji je prišao mlađim pripadnicima albanske nacionalne manjine koji su mahali zastavama i upozorio ih da prestanu.

U razgovorima između predstavnika albanske ambasade u Zagrebu i Mesnog odbora Arbanasi, prilikom dogovoranja protokolarnih detalja predsedničke posete, pojavila se formulacija po kojoj Begaj dolazi u obilazak albanske dijaspore, ali su iz Mesnog odbora insistirali na tome da Arbanasi nisu ni albanska dijaspora ni nacionalna manjina jer se nacionalno identifikuju kao Hrvati. U program boravka dvojice predsednika u Arbanasima bili su uključeni i predstavnici albanske nacionalne zajednice iz Zadra.

Što se nalazi na spornoj zastavi? Uz likove albanskog političara Ismaila Ćemalija i ratnog vođe Ise Boljetinija tu je i karta "Velike Albanije" koja obuhvata teritorije nekoliko međunarodno priznatih susednih država i natpis "Autohtoni".

- Za vreme događaja nisam video tu zastavu. Video sam je tek u novinama i po portalima. Odmah da kažem da se u ime Mesnog odbora i svih meštana Arbanasa ograđujem od tog poteza. To nema baš nikakve veze s nama. Na bini su bile službene zastave Hrvatske i Albanije i to je bilo dovoljno. Čudi me da niko iz obezbeđenja predsednika nije reagovao. Ispalo je jako ružno. To nije bilo korektno. Na dočeku su bili i u programu sudelovali i pripadnici albanske nacionalne zajednice iz Zadra i meštani, a mi smo Arbanasi i Hrvati. Da smo primetili tu zastavu, sami bismo je uklonili, nismo očekivali da se neko može tako da se ponaša i zloupotrebljava naše gostoprimstvo - izjavio je predsednik Mesnog odbora Arbanasi Zvonimir Rogić koji je bio uključen u organizaciju dolaska dvojice predsednika.

Počasni konzul Albanije u Zadru Anton Dedaj takođe tvrdi da nije video spornu zastavu.

- Ne znam odakle se pojavila ta zastava. Znam da su bile postavljene službene državne zastave Hrvatske i Albanije, kojima je tamo i bilo mesto, a za druge zastave ne znam. Bilo je to nepotrebno - kaže Dedaj.

Predsednik zadarskog Gradskog veća Marko Vučetić se pojavio na dočeku Milanovića i Begaja smatrajući da se radi o kulturnom, a ne političkom događaju, ali takođe nije video zastavu "Velike Albanije".

- Da sam vidio zastavu sigurno bih napustio događaj jer nakon razvijanja zastave "Velike Albanije" svaka službena ceremonija bi trebalo da bude prekinuta. Međutim, nema mesta nikakvom čuđenju kad države odustaju od stvarne istorije i upadaju u nacionalističke interpretacije. Toga će biti sve više - ocenjuje Vučetić.

Ista zastava, podsetimo, dronom je 2014. godine spuštena i na utakmicu između fudbalskih reprezentacija Srbije i Albanije u Beogradu što je bio povod za veliki incident i prekid.

