Crnogorska policija još uvek nije uspela da uđe u trag prevarantkinji koja je 12. aprila uz falsifikovanu ličnu kartu Budvanke M.O. odnela sa njenog računa u Lovćen banci 1,2 milona dolara i 230 hiljada evra. Ona je identifikovana, kao i počinioci po čijim instrukcijama je to uradila. Koje su to kriminalne grupe koje se bave ovakvim vrstama prevare za TV Pink govorili su bivši obaveštajac Božidar Spasić i urednik portala Kurir, Mladen Radulović.

Spasić je za Pink rekao da je ovo genijalna pljačka poredeći je sa pljačkom u Nemačkoj kada je ukradeno milion evra, ističući da počiniteljka nije neki genijalac i da ovakve pljačke ne mogu da se izvedu bez velike organizacije.

- Kako je ona mogla da zna da se na nečijem računu nalazi tolika količina novca? Ovo je primer krajnje neopreznog postupka operativca u banci. Podsetiću, da svaka banka po zakonima ima svoje privatne detektive, ima ljude koji se brinu o njenoj bezbednosti. Kad neko podnese zahtev za podizanje velike količine novca, njihov zadatak je da vrše proveru. Ovde je zakazao čitav jedan bankarski aparat- kaže Spasić za Pink i dodaje da su ovde u pitanju organizovane pljačkaške bande.

- Izgleda da su falsifikovana lična dokumenta na tržištu u Crnoj Gori, ali bez obzira na dokumet nije mogla da bez dobre organizacije i bez dobre logističke podrške odradi ovakvu pljačku- kaže Spasić.

Dok su se do skoro koristile silikonske maske, kada se ovako nešto desi možemo da kažemo da postoji jedan novi savremen model i da se on verovatno dešava ali da banke od sramote ne prijavljuju ovakve slučajeve jer je novac osiguran.

- Svi znaju za čuvenu prevrantkinju sa ovih prostora, Radmilu Ikić, žena sa hiljadu lica, koja je ojadila pola Srbije i dan danas 'operiše'. Varala je osmehom, lepom pričom, slatkom pričom , obećanjima- rekao je Mladen Radulović, urednik Kurira za Pink i dodaje da je žena koja je opljačkala Lovćen banku sigurno imala nekog 'jakog' u banci.

- Možda je to baš čovek koji joj je isplatio pare, možda je to i neki šef koji je rekao službeniku da joj isplati novac. Bilo je tu nekih 'crvebnih lampica' jer je ona naglo pomerila isplatu dsa popodnevnih sati na jutarnje, zatim tu je i krajnje neuobičajen zahtev da se to ne kaže njenim roditeljima koji su imali ovlašćenje za taj račun. Čudno je sve jer je nemoguće uraditi bilo koje krivično delo i da vas ne provale jer je sve pod nadzornim kamerama, tako da su nju i kamere mogle da identifikuju- rekao je Radulović.

Ovo je težak udarac na banke da tako neodgovorno rade i ono što bi građanima savetovao je da provere svoje račune i da provere da li im je novac na računu- nadovezao se Spasić.