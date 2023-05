Lajčak u poseti BiH: Stabilnost regiona od posebne važnosti

"Svoju posetu Bosni i Hercegovini, u Sarajevu započeo sam susretom sa ministrom spoljnih poslova Elmedinom Konakovićem i novim premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem. Razgovarali smo o koracima potrebnim da BiH napreduje na svom evropskom putu i ​​važnosti regionalne stabilnosti", napisao je Lajčak na svom Tviter nalogu.

Started my visit to 🇧🇦 in Sarajevo by meeting with Foreign Minister @DinoKonakovic and new-Prime Minister of the Federation of Bosnia and Herzegovina @NiksicN. We spoke about the steps needed for BiH to progress on its 🇪🇺 path and the importance of regional stability. pic.twitter.com/4mi0bH4DQT