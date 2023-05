UPAO SA MAČETOM U RAZRED I POČEO DA PRETI: Incident u gimnaziji u Zagrebu koji je mogao da preraste u masakr

Najgora vrsta američkog scenarija stigla je i na područje Hrvatske, piše hrvatski portal 24sata.hr

Ovih dana nezapamćena horor-priča potresa Srbiju u kojoj je 13-godišnjak upao u školu te ubio portira i još osmoro svojih vršnjaka, a uz to teško povredio nastavnicu istorije i još nekoliko učenika, koje je upucao u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu.

Istovremeno se setimo kako je za dlaku izbegnut takav scenario u zagrebačkoj srednjoj školi, piše ovaj portal.

Pre dva meseca u Klasičnu gimnaziju u Križanićevoj ulici u popodnevnim satima upao je, kako je policija tad saopštila, nepoznati muškarac naoružan oštrim predmetom, a tokom događaja nije bilo povređenih.





Ekipa 24sata.hr razgovarala je s učenikom 4. razreda u koji je upao njegov vršnjak koji ne pohađa tu školu, dok su imali engleski. Ispričao je sve o deset minuta užasa koji su profesorka i njegovi prijatelji iz razreda proživljavali.

Profesorki je vikao: "Sedi, k**** g****"

"Upao nam je u razred oko 13.40, sve je ukupno trajalo oko deset minuta, dok nije napustio školu. Svega se sećam kao da je bilo juče, imali smo čas engleskog, kad je odjednom on upao, a dosta nas ga zna iz viđenja. Počeo se drati gde je jedan učenik iz našeg razreda. U tom trenu niko nije znao da nosi oružje, ono mu je bilo uz telo i nije se videlo. Potom se naš prijatelj kojeg je ovaj tražio ustao i rekao mu: 'Tu sam, šta trebaš'. Potom se ovaj napadač počeo drati na njega. Vikao mu je: 'Di si bre'. Mi znamo tog lika, fura se na 'Južni vetar'", započeo je priču učenik Klasične gimnazije.

Potom se, kaže, javila profesorka i rekla mu: "Šta hoćeš, izađi napolje".

"Na to je on rekao: 'Sedi tu na svoje mesto, k**** g****'. Potom je izvadio mačetu. Tad se profesorka potpuno šokirala i odmaknula. Onda je drugi učenik podigao stolicu u znak obrane i počeo da viče na njega: 'Gubi se napolje'. Onda je ovaj kog je napadač tražio rekao: 'Ajde izađi napolje, idemo da to rešimo izvan škole' i uputio se napolje zajedno s njim. Kad su izašli iz učionice, rekao je napadaču da ga pričeka jer treba na WC. Napadač je potom nastavio da viče na hodniku na ovoga koji je podigao stolicu i uputio izvan škole nakon što je čuo da je već pozvana policija, a kad je ovaj iz mog razreda došao s WC-a, spremačica i profesorka mu nisu dozvolile da izađe. Profesorka mu je rekla da ne sme da izađe, pa je kasnije došla direktorka", ispričao je učenik.

"Neke cure su se ukipile od straha"

Dok su još bili u razredu i dok je, kaže, ovaj mahao mačetom, neke učenice su otrčale iz razreda i pobegle kod psihološkinje, dok su neke otrčale izvan škole.

"Trebalo je da imamo još dva časa hrvatskog nakon toga, ali tad je došla psihološkinja i rekla nam da možemo da idemo kući, a pre toga je razgovarala s nama, pričala nam je o reakcijama koje se javljaju u takvim situacijama kad se osoba zamrzne od straha. Konkretno, mene nije bilo strah jer sam znao da je došao s idejom da prestraši ovog učenika kog je tražio. Mi ga svi znamo od ranije, iskreno sam verovao da ne bi upotrebio mačetu. Međutim, bilo je mnogo onih koji su se potpuno izbezumili, uplašili su se jako, pogotovo cure koje su, kako sam rekao, još dok je vadio mačetu pobegle iz razreda kod psihološkinje. Kasnije, kad smo svi zajedno pričali, cure su mi rekle da su htele, čim su ga ugledale, da pobegnu od njega, a neke su se toliko prepale da su se jednostavno ukipile", ispričao je gimnazijalac.

Nakon tog nemilog događaja u školu im je dan kasnije stigao, kako kaže, tim za krizne slučajeve Ministarstva nauke i obrazovanja.

"Došli su pa smo imali grupnu terapiju. Sve su nas poseli u krug i tako smo pričali. Dolazili su nam nedelju dana i rekli da ako neko nešto treba dođe kod njih", dodao je ovaj učenik.

Ekipu 24sata.hr zanimalo je šta se u školi promenilo nakon tog upada.

Sin poznatog stomatologa uhapšen nekoliko sati kasnije

"Baš se ništa nije promenilo. Nama i dalje spremačica sedi na ulazu, ponekad je s njom i domar. Neki učenici znaju da dođu tamo u vreme odmora. Uglavnom, na sve se zaboravilo i više se ni ne priča o tome, odnosno ponekad se pomene. Iskreno smatram da smo još koliko-toliko normalni, samo da sad nakon ovog u Beogradu ne postane trend to s pištoljima", rekao je.

Za napadača zna da je sin poznatog stomatologa.

"Taj lik je bio u društvu s nekima iz razreda. Neverovatno mi je da je sam došao, našao našu učionicu koja je na 2. spratu, i to skroz gore do kraja, dosta ju je teško naći. Očito je znao i koji smo razred te ga je neko uputio jer je samo ušao u školu i krenuo stepenicama. Nadam se da se ovako nešto više nigde neće dogoditi", zaključuje sagovornik.

Nakon tri sata bega policija je ušla u trag 18-godišnjaku koji je s mačetom upao u Klasičnu gimnaziju i uhapsila ga na području Medveščaka.

"Na području Medveščaka, 6. marta oko 13.50 sati, u prostorije obrazovne ustanove došao je tad nepoznati mladić. Nakon toga na hodniku je susreo učenika kog je i tražio, a kojem je oštrim predmetom uputio pretnje. Nakon upućenih pretnji mladić je pobegao. Informacije i saznanja koje je zagrebačka policija prikupila o samom događaju rezultirali su ciljanom potragom za mladićem od 18 godina", izjavili su tog dana iz zagrebačke policije. Kasnije mu je određen jednomesečni pritvor.

