NE MOGU UBIJATI DOVEKA DA BIH ZARADIO: Procurila nova Skaj prepiska članova škaljarskog klana

Služba Evropola i nadležni organi Francuske u okviru razbijanja kriptovane "Skaj" komunikacije otkrili su i poruke za koje se sumnja da su povezane sa ubistvom Šćepana Roganovića.

Radi se o kriptovanoj komunikaciji između, kako istraga pretpostavlja, pripadnika hercegnovskog ogranka škaljarskog klana.

Kako se navodi u dokumentima u koja je portal "Dan" imao uvid, Lice M.B. je na “SKY” bilo pod šifrom S9D6JB a lice K.V. 3LKVBO ( dokumentacija sadrži puna imena ovih lica).

Podsećamo, Šćepan Roganović je ubijen u Herceg Novom, na stepeništu kod Kanli kule 13. februara 2020. godine. Na konferenciji Uprave policije i tužilaštva saopšteno je da je motiv ovog ubistva “bezobzirna osveta” I da žrtva nije bila označena kao bezbednosno interesantno lice.

Za ovo ubistvo optuženi su Krsto Vujić, Igor Glavaš i Mili Bajramović. I njima se sudi u osustvu jer se nalaze u bekstvu. Zbog ubistva Roganovića, osim Vujića, Bajramovića i Glavaša okrivljeni su i Miloš Komar i Dino Ibrahimović.

Miloš Đuričković dobio je u ovom predmetu status svedoka.

“MORAMO PRIJE TOGA UBIT DUKU I DUŠKA”

Deo pomenute kriptokomunikacije:

S9D6JB: Brate ovo naše ako dođe do suđenja, kao što oće…mi moramo prije toga ubit Duku i Duška da, nema ko to da gura protiv nas…jer oni će sve svoje veze sve na svijet da upiru da nas osude.

3LKVBO: Znam brate mi moramo to do kraja ljeta završit.

S9D61B: Biće rekao je Kankaraš za planove za ubistvo Šćepana i Zurovca, čim Mrvi stavljaju podstrekavanje na ubistvo.

S9D6JB: Brate šta nas snađe jel ovo realno.

3LKVBO: Sad moramo gledat gđe Kankaraš u zatvor, da nije i on sad svjedok protiv nas.

S9061B: A sinoć me pita za Kankaraš. Ja mu rekoh nije sa nama odavno ima godinu dana, ne znamo gđe je . On svašta za njega da je znao da je ništa roba itd.

S9D6JB: Barem da je Kankaraš sad u istragu da se na njega nešto utiče da ćut…ovo je haos. Sjećam se svega brate…ali mislim da nije jer Mrva im je dostupan evo devet Mmjeseci a i Mrko.

3LKV80: Jeste brate nego okle sad odjednom Kankaraš u Novi i hapse ga. Pa trebao je da dođe posle nove god, sjećaš se da mu je brat pisao Glavašu i rekao „izaći će brzo, pozdravio je sve drugove naše a ti znaš koje”.

“ŠĆEPAN NEVINA ŽRTVA”

Na osnovu izuzete “SKY” komunikacije sumnja se da su lica nakon izvršenog zločina pominjala i komentarisala ubijenog Šćepana Roganovića:

S9D6JB: Predstavlja Šćepan kao sveštenik. Nedužna žrtva.

S9D6JB: Ovo ti je kao Kožaru što je đelo za pokušaj ubistva Sloba Šaranovića kad je onoga poslao…pa kao podstrekavanje itd. Evo prvo da prebacim Glavaša u to selo gđe ima rodbine.

S9D6JB: Jesi javio kome ovo za Mrvu i tebe da još jedno đelo pakuju.

3LKVBO: Nisam brate još nikom

S9D6JB: Poklapa im se za Kankaraša i Mrvu za podstrekavanje…e šta napravismo sa špijunima nagrdismo se. Sad Mrva, Bobo unutra.

3LKVBO: Birate gotovo je sad nema nam nazad. Nemoj nikom još prićat da vidimo na saslušanje šta će bit.

S9D61B: Ubiću Duku, ja nema druge.

S9D6JB: Dako krene i nama više brate.

3LKVB0: Oće brate, moraaa.

S9D6JB: Ja se nadam…nekako nas je ovo posle Šćepana samo usporilo i drži nas u mjesto, umjesto da nas podigne i finansijski i svakako. Brate to je život, usponi i padovi to je sve normalno u ovom našem svjetu.

UBISTVOM ROGANOVIĆA OTPOČINjE “BIZNIS?

Jedna u nizu izuzetih poruka odnosi se, kako nadležni sumnjaju, na isplatu nakon ubistva Roganovića:

S9D6JB: Znam vjerujem ti ja sam uzeo ono 10 iz Beograda Boki mi donio, i 25 ono posle kući što su mi poslali, to je to. Pa moramo pametnije definitivno. Ne radi se tu više ni u parama za đelo, ne mogu ja ubijat dovijeka da bi zaradio jel brate, mora nam i posao krenut . Ali treba i od njih uzet sve što se nudi i sve što se može. Nama rekoše 150 hiljada i 7 kila, i to mi je isto proslijedio poruke od Nikole. Šta se tu izdešavalo posle ko zna. Ti brate reci kako je rečeno bilo za Šćepana i to nismo mi tražili nego obećano. Kao da smo ispod nivoa… tačno kao da su rekli ovako „dalo im se dva puta po 50, dosta im je to“.

“PARE I KOPANjE”

Pod ranije navedenim šiframa odvijao se, kako je u dokumentaciji navedeno, I sledeći razgovor:

S9D6JB: Jesi razmišljao šta za Nana.

3LKVB0: Neka se opusti malo da vidi da se ne pominje nigđe i onda ću ga navuć na pare i to je to. Samo moram viđet koga da pošaljem dolje da ga zakopa.

S9D6JB: A to se mora dobro napravit brate da se i tu nie napravi grešaka da neko leži zbog toga, zbog otmice itd. Jeli u stanju to onaj Vedran da uradi, i moŽe li mu se vjerovat uopšte to…

3LKVB0: Mislim da Vedrana može vjerovat se. Ali to ću pomalo priČat sa njim.

S9D6JB: Ali to je kopanje grdno, baš sto uvjek neko nekad može pokazat mjesto gđe je zakopan….ako je samo Vedran, možda i neće, ali on to ne može sam uskopat itd. Ja bi najradije ja da to uradim, ali đe ću još za Nana dolazit dolje i rizikovat da panem negjde da me uhapse. Jedino ako dođem ubrzo za Duku da ga radim i samo ja da znam gđe je rupa.

3LKVB0: Bitni je Duka brate, njega moramo završit jer on sigurno najviše gura sad.

S9D6JB: Pa da, Duku ćemo radit svakako, ja ću to da se spustim čim završim paso…nego te akcije kao sa Nanom to traje jdan ako se napravi kako treba..

S9D6JB: Samo je bitno naći mjesto gđe ga zakopat, iskopat to pripremit, da je sve spremno, navuč ga negđe u neko auto jeftino koje posle može u đelove, tu ga ubit prebacit do rupe zakopat, auto predat nekome ko će ga povest u đeloveni, to je to ja mislim.

“KOMBI I DNK”

Jedna od konverzacija koja je zabilježena odnosi se i na uništavanje dokaza:

S9D6JB: A slušaj ovo, ovi ne znaju ni za kombi da treba da se skloni sad sam mu kucao. Ovo je sprdnja.

3LKVBO: Zar nisu makli kombi još odavno.

S9D6JB: Ma kakvi evo da vidim kucam upravo. Ma i njegova i naš DNK.: Ovaj ni ne zna da je kombi bio u HN.

S9D6JB: Sjutra će ga uštekat i gledaće da ga iskidaju brusilicom da ga unište.

“TRAŽE ME BRATE”

Lica pod šiframa, kakoje evidentirano, dobijaju informacije o potrazi nakon ubistva:

S9D6JB: Jeste i bitno da smo na slobodi…a brate zakuvava se dobro i CG dako pane vlast barem fer suđenje će biti… Nego oće li se Siniša sklanjat negđe, šta će on? Kako ćemo dalje funksionisat bez njega.

S9D6JB: A šta ti kaže šta su ga sve pitali.

3LKVBO: audiofile.

S9D6JB: Jes nego Bokija ima gđe prati na trg sigurno Ne sigurno no ima…a Đula zna da nje Boki snimao sa trga denim, jer bili smo na grupu svi…i zna da ga je Boki i provalio da silazi pjeske. Ne valja Boki da pane ni u jednom slučaju, i da se brani bilo kako bez ćutanjem.

S9D6JB: Evo mi Kiki javio da traže i mene brate.

3LKVB0: Evo i meni sad kucam sa njim. Našli DNK sa kreveta gđe si spavao.

3LKV80: Brate mi moramo da nastavimo ratovat i da se čuvamo, jebiga doće za na red i Đulin brat na komade cu ga uskidat.

S9D6JB: Ali moramo probat brate da ga okrenemo prvo da svjedoči kako treba..sve mu obećat, moramo lukavo. A onda Bože zdravlja da se završi kako treba, ubit mu brate i njega i sve.

ŠTEK STAN, KRIPTA I POLICIJA

Izuzeta je i prepiska koja se odnosi na skrivanje i bjekstvo:

S9D6JB: Oću li se micat neđe brate odavde, iz ovog stana kod tvog šur,e da ne panem ovđe brate.

3LKVBO: Brate zašto misliš da ćes padnut tu. Možda Bokija dignu.

S9D6JB: Brate zato što sam kod tvoje porodice bukvalno. Kako zašto brate.

3LKVBO: Ne mogu oni do sutra da dignu potjernice nikako. Ajde da smislim gđe da ideš.

S9D6JB: Ajde da gledamo da pičim negđe ima li igđe stan na dan da se uzme. Evo ga ovaj Aco ovđe ali nedokazan je, ne mogu mu objasnit zašto idem, on oće da mi đevojke dovodi. Ja samo oću da odem.

3LKVBO: UgaŠena je kripta. Spržio je.

S9D6JB: Policija je bila onaj dan oko podne kod njih na vrata. Tek mi sad kažu. Mada on nije bio tu nego samo majka, kad se desilo ubistvo. Tražili me odma.

S9D6JB: Ja ne znam jeli vrijeme da se angažuju advokati za nas, pa da nam oni govore šta da radimo a ne ovako napamet smišljamo neke price.

3LKV80: Sad mi reče Božo da murija traži kamere, je li lice koje je izvršilo ubistvo otišlo na taj stan u Zeleniku. To je dobro jer im onda Đula nije rekao ništa.

S9D6JB: Valjda nije, uf brate. Jer smo tuda otišli iz stana.

3LKVBO: Brate traže oko stana poslije ubistva.

S9D6JB: Brate znaš koga možda traže, Sinišu isto.

3LKVBO: Siniša je u italiju.

S9D6JB: Znam brate nego ti pričam, trojicu su identifikovali piše u novine. Jedan je uhapšen. Znači dvojicu traže, ti si jedan to je sigurno.

3LKVBO: Sad cu baš pisat Siniši, još je on sa telefonom bio kod nas.

NAVODI ISTRAGE:

Prema navodima tužilaštva, u zvaničnoj optužnici, optuženima Bajramoviću i Glavašu se na teret stavljaju teško ubistvo i stvaranje kriminalne organizacije, dok se Bajramović sumnjiči i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Komaru i Ibrahimoviću se stavlja na teret krivično delo stvaranje kriminalne organizacije.

Bajramović je označen kao direktni počinilac ubistva dok se Vujić tereti da je organizator ove kriminalne grupe. Glavaš se tereti da je pratio žrtvu i obavještavao Bajramovića kriptovanim telefonom o kretanju Roganovića. On je, prema rezultatima istrage, po nalogu i uputstvima organizatora kriminalne organizacije, u januaru 2020. godine, preuzeo od, za sada nepoznate osobe, motocikl „pjađo“ koji je 2018. godine ukraden u Španiji, a koji je korišćen u ubistvu Roganovića.

U tom predmetu tužioci su obezbijedili svedoka saradnika – Miloša Đuričkovića, koji je nakon hapšenja priznao da je pomogao izvršiocu ubistva.

Roganović je ubijen na stepeništu kod Kanli kule 13. februara 2020. godine.

Vujić, prema evidenciji bezbednosnih službi, slovi za člana škaljarskog klana koji blisko sarađuje sa barskom kriminalnom grupom koju je predvodio pokojni Alan Kožar.

Šćepan Roganović je bio stariji sin Nika Roganovića, koji je ubijen krajem jula 2017. u naselju Nemila, i brat Duška Roganovića koji je teško povrijeđen u aprilu iste godine, kada je ispod njegovog automobila postavljena eksplozivna naprava. Niko i Duško Roganović bili su označeni kao bezbednosno interesantna lica u evidenciji policije.

Autor: