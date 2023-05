SKANDALOZNO! Učenika sa posebnim potrebama pecivom namamili da se SKINE GO, slikali ga, pa SVE OBJAVILI na društvenim mrežam

Iako su odnedavno pojačane mere bezbednosti, izgleda da incidenti u školama nikako da prestanu. Dokaz tome je situacija iz jedne osnovne škole kada je učenik osmog razreda, inače dete sa posebnim potrebama doživelo neprijatnost od svojih vršnjaka.

- Objavili su sliku mog golog deteta na Fejsbuku. Rekli su mom sinu koji ide u osmi razred da će mu, ako se skine go, kupiti pecivo i, s obzirom na to da je dete koje je bolesno, on je to učinio i oni su mu objavili fotografiju", ispričao je otac učenika osnovne škole u istočnom delu Zagreba, ističući da sumnja kako je škola pokušala sve da zataška.

Reakcijom škole fotografija uklonjena?

Direktorka škole je odlučno opovrgnula da je bilo ikakvog zataškavanja incidenta koji se dogodio pre desetak dana.

- Upravo je na reakciju škole s društvene mreže uklonjena fotografija tog učenika, koji je dete koje pohađa poseban razred i ima zdravstvenih problema. Postupili smo skladno svim protokolima, o svemu obavestili sve nadležne službe, a među ostalima i Centar za socijalnu rad. Osim navedenog, na razgovor su pozvani učenici i njihovi roditelji i ukazano im je na štetnost takvog ponašanja, a poduzete su i pedagoške mere - rekla je direktorka zagrebačke osnovne škole u kojoj se dogodio navedeni incident za Jutarnji list, piše Slobodna Dalmacija.

Dodala je i da se ne radi o učenicima iz istog razreda, a zlostavljači su se, kaže direktorka, pokajali zbog svog čina.

