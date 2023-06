'TOG DANA SAM JE MOLILA DA NE IDE KOD NJEGA' Tetka Srpkinje ubijena u Sloveniji otkrila ŠTA SE SVE DEŠAVALO

E.M. (27), državljanka Srbije koju je 25. maja u Sloveniji brutalno ubio momak L.T. (20), prema rečima njenih bližnjih, imala je divno detinjstvo, bila je perspektivna košarkašica i član reprezentacije Srbije. Međutim, kako u potresnoj ispovesti navodi tetka ubijene devojke J.M., devojka je zbog porodičnih problema upala u loše društvo i krenula sa porocima.

"Ona je bila moje prvenče, moja Belka", ovim rečima započinje svoju potresnu ispovest tetka ubijene devojke.

- Nisam svesna da je nema, verujte mi. Čule smo se skoro svaki dan. Dva meseca je bila na lečenju, a dnevno je imala prava samo sat vremena da koristi telefon. Mene je zvala svaki dan. Svaki dan sam u 16 časova čekala da me pozove i da pričamo, stalno bi mi ponavljala: "Tetko, tetkana, zasmejavaj me. Ti jedina znaš da me smiriš - kroz suze je navela.

Kako navodi potresena žena, za zločin je saznala od sina i od tada oboje ne mogu da dođu sebi.

Dan pre nego što je ubijena izašla sa lečenja

- Dan pre nego što je ubijena je izašla sa lečenja. Rekla sam joj da ne ide kod tog momka, već da traži posao. Kada smo se tog 25. čule rekla mi je da je kod drugarice, da joj je super i da lakira nokte, a posle samo par sati se dogodilo najgore - potreseno kaže.

Govoreći o detinjstvu ubijene, J.M. kaže da je bila perspektivna košarkašica, koja je od malih nogu u dvorištu u Smederevu tapkala loptu.

- Četiri godine po njenom rođenju sam tek dobila svoje dete. Često sam je nazivala moje prvenče, i bila mi je kao dete. Imale smo neku posebnu konekciju, savetovala sam je. Slušala me je. Umela sam sa njom i njenim temperamentom. Bila je košarkašica kao i njena tetka, bila je najbolja - priseća se naša sagovornica.

E.M. se odala porocima

Kako navodi dalje, ona je prestala da se bavi profesionalno košarkom 2015. godine, a svemu je prethodila jedna porodična situacija. Nakon toga devojka se odala porocima, a potom joj je konstatovana i dijagnoza.

Njen otac, koji je u to vreme uveliko radio u Sloveniji, odlučio je da cela porodica dođe kod njega, upravo zbog ćerkinog zdravlja.

- U Sloveniji je način lečenja drugačiji, i zaista je bila bolje. Upisala je za medicinsku sestru, izvukla se. Bili smo ponosni - navodi sagovornica.

Tetka ističe da je E.M. poslednji put videla pre nekoliko meseci, u januaru. Tada su obeležavali pomen njenom ocu, koji je godinu dana ranije preminuo.

J.M. ističe da je zbog zdravstvenih problema E.M. ponovo zbrinuta u bolnicu u martu, a da je izašla dan pre zločina.

- Tog dana kada je izlazila sa hospitalizacije, poslala sam joj novac da ima da se snađe, ali sam je samo molila da ne ide kod tog mladića. Rekla je da neće. Čule smo se sutradan, tog kobnog 25. maja oko 12 časova, a samo par sati kasnije ju je taj mladić ubio - navodi J.M.

Nakon toga nije znala šta se dešava, sve dok joj sin nije javio najcrnje vesti.

Podsećamo, zločin koji se dogodio u Sloveniji šokirao je javnost. Policija je kobnog dana primila poziv od čoveka koji im je rekao da je u stanu u Partizanskoj ulici u Mariboru došlo do fizičkog okršaja mladića i devojke, kao i da je devojka povređena. Međutim, policija lekari su ustanovili da je L.T. terentić nekoliko puta udario E.M. u glavu, a potom je zadavio, i to dva dana ranije.

Ubica od ranije poznat policiji

Inače, L.T. je odranije poznat policiji. On je više puta procesuiran zbog nasilja u porodici, narušavanja javnog reda i mira, ali i zbog proizvodnje droge i trgovine narkotika.