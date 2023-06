INCIDENT NA HVARU - Ukrajinac zadirkivao konobaricu, pa završio u moru i to DVA PUTA

U nedelju uveče u Jelsi na Hvaru dogodio se incident u kome je učestvovao jedan Ukrajinac.

Naime, nakon celodnevnog ispijanja alkohola, pijani ukrajinski državljanin počeo je da se udvara konobarici i da je zadirkuje. Njoj se nije dopalo ponašanje gosta, pa ga je gurnula i on je pao sa obale u more.

Nakon što je nekako došao do obale, skinuo je mokru majicu i bacio je na konobaricu želeći da je udari, a onda je vlasnik lokala stao u njenu odbranu i Ukrajinac je ponovo završio u moru, piše Slobodna Dalmacija.

- Ispred jednog ugostiteljskog objekta u Jelsi došlo je do narušavanja javnog reda i mira u kojem su učestvovale tri osobe. Utvrđeno je da je do prekršaja došlo kada je 39-godišnji državljanin Ukrajine došao na terasu obližnjeg lokala i verbalno, a zatim i fizički napao 43-godišnju ženu zaposlenu u tom ugostiteljskom objektu koja ga je odgurnula, pri čemu je pao u more. Izlaskom iz mora nastavio je da napada zaposlenu, a u tome ga je sprečio 37-godišnji vlasnik restorana koji ga je odgurnuo, pri čemu je ponovo pao u more - objasnili su iz policije. Kako navode, prekršajno su prijavili sva tri učesnika incidenta.

Žena stara 43 godine i muškarac od 37 godina, oboje hrvatski državljani, optuženi su po Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira (propisana kazna je od 300 do dve hiljade evra ili zatvor do 30 dana), dok je 39-godišnjem državljaninu Ukrajine izdat prekršajni nalog takođe u skladu sa tim zakonom. Iz policije navode da u ovom narušavanju javnog reda i mira nema povređenih. Slobodna Dalmacija prenosi da je Ukrajinac odmah po dolasku policije na lice mesta platio dve trećine prekršajne ​​kazne.