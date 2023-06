Petronijević: Karadžić je u zarobljeništvu, a ne u pritvoru

Stanje prvog predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića, koji se nalazi u zatvoru u Velikoj Bitaniji, veoma je loše jer je on tamo u zarobljeništvu, a ne u pritvoru, izjavio je Goran Petronijević, koordinator Pravnog tima za odbranu Karadžića.

Petronijević je rekao da su Karadžiću uskraćena elementarna ljudska i zatvorska prava i da se nad njim sprovodi određena odmazda.

- Pokušavamo na sve načine da zaštitimo njegova prava, pa i angažovanjem tima branilaca iz Engleske. Sve što se tamo događa iznećemo pred UN. Imamo za to mehanizme i to ćete uskoro videti - rekao je Petronijević u izjavi za Srnu.

Naveo je da to što je Karadžiću uskraćeno da ga posećuju članovi njegove porodice predstavlja strašno kršenje prava i dodao da bi Karadžić, prema svim međunarodnim propisima, trebalo da izdržava kaznu u zemljama poput Grčke, Slovenije ili neke od zemalja EU, koje su sa Haškim sudom potpisale sporazum o prihvatanju osuđenih lica.

- Nažalost, kada su Srbi u pitanju - to se ne poštuje, već se drastično krši i tu nema nikakve slučajnosti - kazao je Petronijević.

Zatvor u kojem Karadžić izdržava kaznu doživotne robije ima reputaciju jedne od najgorih zatvorskih ustanova u Velikoj Britaniji i ne ispunjava brojne uslove koji su predviđeni standardima u većini evropskih država.

Inače, Petronijević je juče stigao u Banjaluku nakon što mu je u BiH ukinuta zabrana ulaska u zemlju. Komentarišući tu zabranu za RTRS, Petronijević je rekao da je namera bila da razdvoje srpski nacionalni korpus.

- Ne mogu da shvatim da oni ne mogu da shvate da Srbe ne mogu da razdvoje. To je jedan aksiom... Uvoditi zabrane mogu samo ljudi koji ne misle dobro BiH. Oni koji to rade, oni su ti koji razbijaju BiH, a ne oni koji se bore za dejtonsku BiH. To je zamena teza - rekao je Petronijević.