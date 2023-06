Slabiji zemljotres potresao Crnu Goru (FOTO)

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju registrovao je danas u 15 sati i 12 minuta slabiji zemljotres, u blizini Bara.

Iz Sektora za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju su saopštili da je registrovan zemljotres manje jačine, sa epicentrom tri kilometra jugozapadno od Krnjica (Crna Gora).

“Jačina zemljotresa u hipocentru (žarištu) iznosila je 3.1 jedinicu Rihterove skale, sto odgovara epicentralnom intenzitetu od IV-V stepeni Merkalijeve skale (MCS)”, ističe se u saopštenju. Prema preliminarnim podacima obrade, žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 14 kilometara.

#Earthquake (#земљотрес) possibly felt 29 sec ago in #Montenegro. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/ivnhIQFJlV