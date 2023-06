EVO KO JE POKOSIO PETORO LJUDI U ZAGREBU - Objavljen snimak i ime vozača koji je u punoj brzini uleteo u pešake (VIDEO)

Nezvanično se navodi da se vozač zove Jan Erlih za kojeg upućeni u problematiku kažu da mu ovakve startne vožnje nisu strane.

Jutarnji list navodi da je Erlih proveo noć u policiji i da su mu pročitana prava, a nakon što se tokom kriminalističke istrage koja je u toku prouče svi prikupljeni dokazi, među kojima je i mnoštvo snimaka tragedije koji su preplavili društvene mreže kao i iskazi desetina očevidaca, policija će kompletirati odgovarajuću krivičnu prijavu.

Kako prenosi 24 sata, na jednom od snimaka vidi se da, dok vozač koji je izazvao nesreću pokušava da shvati šta se dogodilo, drugi oko njega trče u panici, viču i pomažu povređenima, pozivajući Hitnu pomoć i policiju.

Troje ljudi teško je povređeno, još dve osobe imaju lakše povrede.

- Reč je o pešacima: 35-godišnjak kojemu je lekarska pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, 32-godišnjakinja kojoj je lekarska pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava i 21-godišnjak kojemu je lekarska pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice - objavila je zagrebačka policija.

Na jednoj od brojnih snimaka koji kruže internetom vidi se i sam trenutak udarca automobila u okupljene.

Na tom snimku vozač sedi u Mercedesu, verovatno u šoku nakon sudara, kada mu prilazi drugi muškarac, otvara vrata i nešto govori. Zatim ih zatvara, a on nastavlja da sedi.

Fast and furious in Zagreb!!!



Irresponsible young people in expensive vehicles endanger lives and property, without fear of consequences. pic.twitter.com/JtBd9YyLQ8