OGLASILA SE DEVOJKA POVREĐENA U NESREĆI ZAGREBU: Jako puno me boli, baš užasni bolovi...

U Buzinu se sinoć dogodila stravična nesreća u kojoj je povređeno više ljudi. Jan E. (23) se skupocenim se "mercedesom" zabio u grupu posmatrača kada je zbog prevelike brzine izgubio kontrolu nad automobilom. Među povređenima je i devojka koja je trenutno u bolnici u jakim bolovima.

U bolničkoj sobi reporterka je razgovarala s povređenom devojkom.

"Pretpostavljam da je proklizao i da se udario u moja vrata. Ja sam bila na suvozačkom mestu", prisetila se i opisala svoje povrede: "Imam hematome na leđima i kvrgu na leđima i jako puno me boli, baš užasni bolovi. Šokantno je pogotovo kad sam posle videla snimke kako ih je pokosio doslovno."

Njen dečko lakše je povređen, a ona se nada da će u ponedeljak biti puštena kući.

"Znam da je brzo hitna došla, da su svi poludeli, da su ga svi vređali, da ga je neki čovek izvukao iz auta, da je on navodno hteo da pobegne", ispričala je.

"Došli smo se naći s prijateljima da se družimo i to nismo uopšte imali u planu - niti se utrkivati niti driftati. Došli smo neobavezno radi druženja s tim prijateljima", tvrdi ona.

Preliminarni testovi nisu vozaču pronašli alkohol ni drogu, a i ranije je imao nekoliko prekršaja. Policija ga tereti za krivična deela izazivanja saobra'ajne nesreće. Petero ljudi završilo je u zagrebačkim bolnicama od kojih se jedan, 35-godišnjak, u zagrebačkom KBC-u i dalje bori za život.

Reporterka Dnevnika Martina Bolšec Oblak saznala je u kakvom je on stanju:

"Razgovarala sam s lekarima i kažu mi da je nažalost i dalje u životnoj opasnosti. Rekli su mi kako je zadobio povrede ruku i nogu, ali nažalost i vitalnih organa i upravo je to ono što je zabrinjavajuće. Kažu mi da se nalazi na intenzivnom odeljenju još od sinoć kad je primljen u bolnicu."

Od pet ozlijeđenih ljudi jedan je primljen na traumu i brzo je pušten, druga bi trebala do kraja nedelje kući.

"I još dvoje pacijenata koji su zadobili teže povrede, lekari kažu da se dobro oporavljaju i takođeročekuju kako će sledeće sedmice moći da odu kući, ali će ih još koji dan dodatno pregledati i nadgledati kako se stanje ne bi pogoršalo."

S druge strane, portal dnevno.hr u opširnom izveštaju navodi da su građani Zagreba ogorčeni zbog divljanja po parkinzima, te da tvrde da ovo nije incident, već da se događa svakog vikenda.

Upućeni svedoče kako je upravo trgovački centar u Buzinu mesto na kom se još okupljaju mladići zaljubljeni u brzu vožnju.

”Ne samo da se tamo okupljaju ti momci, oni sada već imaju i publiku, voze brzo, maltretiraju posetioce centra, a sve vam to krene već u popodnevnim satima kada centar još radi, u blizini je i dečji park, možete samo zamisliti koliko je to opasno. U više navrata tamo je dolazila i policija, ali bez efekta. Divljanja se nastavljaju iz vikenda u vikend, a mi koji živimo u blizini vikendima od buke ne možemo ni spavati", svedoči jedna čitateljka tog portala i tvrdi da je i sama jednom prilikom prijavila događanja policiji.

"Oni bi se uglavnom tamo pojavili, upozorili ih da to ne rade i to je otprilike sve. Nikakve kontrole ti momci nisu prolazili, ali to kod nas izgleda mora biti tako, dok se neka tragedija ne dogodi ništa se ne preduzima", rekla je ona.

Drugi pak tvrde da je taj parking odavno "pretvoren" u trkalište, ali da do sada konkretnih reakcija policije naprosto nije bilo, barem ne na način da bi se ovakvo nešto sprečilo.

"Javna je tajna u Zagrebu da se tamo godinama okupljaju ti momci sa besnim automobilima, kao što se zna i gde se takvi trkaju širom grada, to su sve mladići u skupim automobilima, 'mercedesima', besnim BMW-ima", piše se po društvenim mrežama.

Ponešto o ovoj temi ispričali su i zagrebački policajci na naglo prekinutoj konferenciji za tisak.

"Počilac je imao određene prekršaje, ali on nije za nas bio operativno interesantan. Nije bio recidivista. Mi smo dobili dojavu o događaju, a dolaskom na mesto događaja nesreća se već dogodila. Mi smo svesni ovih događaja. Policija zna za takva okupljanja, ovo nije jedini takav prostor gdje se okupljaju mladi koji imaju takav način izlaska. To je relativno nova pojava, od kraja pandemije. I to samo po sebi nije problem dok nema kršenja saobraćajnih propisa. Policija reaguje na svaku dojavu i obilazi takva mesta. Ove godine i krajem prošle imali smo 10 ciljanih akcija na takvim prostorima i sankcionisali smo 105 vozila po prekršaju tehničke neispravnosti, odnosno zatekli smo vozila koja su nadograđivana mimo pravila. Više od 500 vozila prošlo je pregled policije. Uporno policija postupa, uporno obilazimo takve prostore gde možemo da očekujemo ovakve događaje", rekao je Krešimir Mišić, voditelj Službe saobraćajne policije Policijske uprave zagrebačke, dodajući da postoji veliki broj događaja koji nisu prijavljeni.