DETALJI UŽASA U PULI - Dete koje se udavilo slavilo je rođendan, trenutak nepažnje doveo do ogromne tragedije

Bilo je dovoljno malo nepažnje da se dogodi velika porodična tragedija. U subotu u bazenu porodične kuće u Puli na Medulinskoj ulici utopio se trogodišnji dečak, piše Jutarnji.hr

- Dobili smo dojavu u 15.49 minuta i jedan je tim hitno poslan na adresu. Sproveli su sve postupke, no nažalost ništa se nije moglo više učiniti. Dete je bilo predugo u vodi i već je bilo ljubičasto. Poslan je još jedan tim, no nažalost nismo uspeli ništa učiniti. Za sve nas je to jako strašna situacija, a roditeljima je najteže, kazala je Gordana Antić iz Nastavnog zavoda za Hitnu medicinu Istarske opštine.

Kako se neslužbeno saznaje trogodišnji dečak je u kući s bazenom slavio svoj rođendan, a na rođendanu su bili i deca i odrasli. No, trenutak nepažnje doveo je do ove strašne tragedije.

Hitna pomoć prva je došla na adresu, a odmah je potom obavestila i policiju.

Antić je dodala da je nažalost reč o drugom slučaju u ovoj nedelji da je malo dete upalo u bazen, no nažalost ovaj put s kobnim posledicama.

- Ove nedelje imali smo takođe jedan slučaj kada je u Medulinu malo dete palo u bazen. Radi se o nemačkim turistima. Srećom uspeli smo ga spasiti. Ovaj put nažalost nismo. Posebno stradaju deca u dobi od 2 do pet godina od utapanja i dovoljan je mali trenutak nepažnje. Nažalost, imamo više slučajeva utapanja dece u bazenima, nego u moru, pa svakako bi trebalo skrenuti pažnju na to - zaključila je Antić.