KAŽU DA JE DOBRO 'PROTUTNJALO' Registrovan novi zemljotres u BiH, osetio se i u Dalmaciji

Kako su izvestili iz Euromediterenskog seizmološkog zavoda (EMSC) magnituda potresa je bila 3,3 stepena.

Potres se dogodio na dubini od dva kilometra.

#Earthquake 17 km NW of Široki Brijeg (Bosnia & Herzegovina) 18 min ago (local time 00:23:27). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

