Milatović: Crna Gora pridaje veliki značaj jačanju regionalnih veza

Domaćin samita Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP), predsednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio je da zvanična Podgorica završava predsedavanje ovom regionalnom inicijativom, a naredna predsedavajuća je Severna Makedonija.

U obraćanju na otvaranju samita, Milatović je rekao da je protekla godina donela brojne izazove, koji su učinili još očiglednijom važnost bliske saradnje i partnerstva za trajnu stabilnost i otpornost jugoistočne Evrope.

Ocenio je da je proteklu godinu obeležilo niz “pozitivnih pomaka na evropskoj agendi”, otvaranje pregovora sa Skopljem i Tiranom, davanje statusa kandidata Sarajevu, Kišinjevu i nedavno, odobravanje vizne liberalizacije za Prištinu.

- Postavljena kao sveobuhvatni prioritet našeg predsedavanja, evropske integracije ostaju glavni katalizator neophodnih političkih, institucionalnih, ekonomskih i bezbednosnih reformi za aspirante iz našeg regiona i šire. Region mora da pronađe konsenzus kako bi zajedničkim naporima krenuo napred i ubrzao proces integracija. Članstvo u Evropskoj uniji, stoga, ne treba posmatrati kao jednokratnu reč, već kao trajnu ravnotežu međusobne odgovornosti i benefita - kazao je Milatović.

Podsetio je da je Crna Gora nedavno obeležila 6. godišnjicu članstva u NATO-u i dodao da se pridruživanje “Alijansi može posmatrati kao uvod u pristupanje države EU”.

On je rekao da je privilegija, da na samom početku mandata ima priliku da sa najvišim zvaničnicima učesnica SEECP-a razmeni mišljenja o mogućnostima daljeg razvoja regionalne saradnje u okviru ovog značajnog foruma. - Crna Gora pridaje veliki značaj jačanju regionalnih veza, a regionalnu saradnju posmatra kao preduslov ukupnog razvoja, stabilnosti i obezbeđivanja boljeg kvaliteta života svih naših građana - poručio je Milatović.

Saopštio je da su pretnje proistekle iz invazije Rusije na Ukrajinu dovele bezbednost na sam vrh regionalnih i evropskih političkih agendi i dodao da su članice SEECP-a duboko zabrinute zbog trenutnih tenzija u regionu, te da očekuje da će se kroz mir i dijalog doći do održivih rešenja.

Milatović je podsetio da je moto predsedavanja Crne Gore inicijativom “SEE of culture, SEE of cooperation” i da je veliki potencijal za intenzivniju saradnju i međusobno razumevanje ugrađen i u kulturne veze koje zbližavaju učesnice SEECP-a, saopšteno je iz kabineta predsednika Crne Gore.