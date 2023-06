BRANKO NADMUDRIO KOLEGE? Policajci pratili signal njegovog telefona, došli na lice mesta, USLEDIO ŠOK

Hrvatska policija i danas je na području Splita, naoružana dugim cevima, kontrolisana automobile tragajući za Brankom Mamićem (55), bivšim policajcem koji se sumnjiči da je pucao u glavu svom 32-godišnjem komšiji, za kojeg je umislio da je ljubavnik njegove supruge.

Jake policijske snage još od četvrtka iza podneva, nakon što je stigla dojava o pucnjavi i teško povređenom muškarcu u čiju je glavu, kako se sumnja ispalio dva hica, sistematično šire mrežu i, čine sve kako bi osumnjičenog locirali i uhapsili. Za to vreme, Brankova porodica se nalazi pod policijskom zaštitom.

S obzirom na to da je hrvatska policija zvanično u petak poslepodne ponovno objavila poziv građanima da se ni slučajno ne približavaju ni Mamiću ni vozilu BMW X5 crne boje, registarskih oznaka ST-8124-K već da ih odmah nazovu, jasno je da smatraju kako je on još uvek naoružan i jako opasan odnosno nepredvidiv, piše Slobodna Dalmacija.

Kako navodi taj portal, detalji iz potrage govore da Mamić ni u kom slučaju nije glup i naivan i da jako dobro poznaje način rada svojih nekadašnjih kolega.

Portal navodi da je policija deo snaga i vremena potrošila prateći signal njegovog mobilnog telefona koji se povremeno pojavljivao te je fokus potrage bio, uz ostalo, usmeren i na područja na kojima je bio zabeležen.

Iako su iskusni splitski kriminalisti odmah bili vrlo oprezni i skeptični po pitanju toga da li je to zaista pravi trag, trebalo je vremena i resursa da se to zaista i proveri, a u takvim se situacijama ništa ne prepušta slučaju. Ipak, na kraju se ispostavilo da je to zaista bio signal Mamićevog telefona, ali se nalazio u vozilu njegovog prijatelja koje se kretalo po trogirskom području.

Nije poznato, a dalja kriminalistička obrada bi to svakako trebalo da utvrdi, da li je njegov prijatelj znao za taj telefon u svom automobilu odnosno da li mu ga je Mamić neopaženo podmetnuo u vozilo ili je ovaj, pak, namerno to radio kako bi pomogao prijatelju i naveo na krivi trag njegove bivše kolege.