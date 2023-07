'ČULO SE CVILJENJE, NEKOLIKO SEKUNDI KASNIJE I PRASAK' Komšija opisao stravično ubistvo bombom u Varaždinu

Čuli su se jauci i kuknjava, a ubrzo i jak prasak - ovako stravičan zločin koji se dogodio kod Varaždina prepričava komšija muškarca Đ. B. (56) koji je sinoć ubio sebe i svoju bivšu partnerku P. P. (48) bombom, u mestu Bisago u opštini Breznica.

- U petak, oko 23.40 sati, u stanu u Bisagu, 56-godišnjak je aktiviranjem ručne bombe ubio 48-godišnju ženu i sebe. Uviđaj na mestu događaja obavio je zamenik Županijskog državnog tužioca u Varaždinu uz stručnu pomoć policijskih službenika - naveli su iz policije i dodali da je uviđaj u toku.

"Čulo se cviljenje, a onda i jak prasak"

Komšija, Ivan Žeželj, ispričao je šta se zapravo dogodilo. Kaže da su se prvo čuli jauci i kuknjava, a ubrzo i jak prasak.

- Bilo je to negde oko pola 12 uveče. Bilo je zapomaganja i cviljenja. Mislio sam da su deca jer je bio kraj školske godine, a u blizini je bilo dečje igralište. Nekoliko sekundi kasnije začuo se prasak, strašna eksplozija bombe. Pošto sam bio dvadesetak metara od njih, odmah smo potrčali i imali šta da vidimo - rekao je komšija za Indeks.hr.

Napadač sekirom razvalio vrata

Kako je objasnio, stravičan zločin se dogodio u stanu. Napadač je sekirom provalio balkonska vrata, a mala devojčica je u tom momentu počela da vrišti. Žena (48) je pokušala da pomogne ćerki da pobegne kroz balkonska vrata, ali je muškarac imao još nekoliko ručnih bombi oko pasa.

- Svi smo potreseni, to nikada nismo doživeli na ovim prostorima - dodao je.

Na pitanje da li je ranije bio problematičan, komšija Ivan nije imao šta da kaže osim da je znao da odlazi u prevremenu penziju.

Osumnjičeni radio u vojci

- Nešto je radio u vojsci, pa je verovatno lako mogao da se dočepa bombe - rekao je kratko.

Tela su po nalogu zamenika županijskog državnog tužioca prevezena na Odsek patologije Opšte bolnice Varaždin, gde će biti obavljena obdukcija, dodaje se u saopštenju.

U toku je kriminalističko istraživanje sa ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog krivičnog dela, saopštila je policija.

"Bio je problematičan"

- Njih dvoje su bili par, živela je neko vreme sa njim, ali je on bio veoma problematičan i ona ga je ostavila - rekla je za Jutarnji jedna komšinica. Gospođa kaže da je Đ. B. imao i brata blizanca i da su obojica bili "dobri momci".

- Onda je Đ. B. otišao u rat i vratio se kao druga osoba. Poslali su ga u boračku penziju, postao je veoma čudan. Živeo je u vikendici svojih roditelja tamo na brdu sa belgijskim ovčarima, imao je puno pasa. U jednom trenutku su se on i P. P. (48) zaljubili jedno u drugo, ali on nije promenio narav - objasnila je žena za Jutarnji.

Komšinica je poslednji put srela Đ. B. pre izvesnog vremena u Zelini.

- Rekao mi je da ne može da zamisli šta mu se tačno desilo, držao se za glavu. Ispričao je da ga je P. P. vodila na masažu i da dok je on bio na masaži, žena je bila sa vlasnikom salona iza zatvorenih vrata. Počeo je da priča svašta. Uglavnom, ostavila ga je - prepričava žena scene raskida između nesrećnog para.

Bivši parneri su imali brak iza sebe, svaki po jedno dete, ćerku. Ubijena žena se doselila u pograničnu opštinu Varaždinske i Zagrebačke županije iz Hercegovine, radila je u Zagrebu. Uspela je da kupi jedan od stanova između škole i crkve. Stan je u prizemlju, sa balkona se izlazi u dvorište zgrade. Osumnjičnom za ubistvo Đ. B. nije bio problem da dođe na njena vrata, iako je navodno imao zabranu prilaska.

Dve nedelje kružio kolima oko stana bivše partnerke

- Poslednje dve nedelje stalno je kružio tamo sa svojim automobilom, ali je vrlo često radio krugove. Toliko da nam je bilo neprijatno, posebno zato što u početku nismo shvatili da je to on, a kada jesmo, komentarisali smo da on kontroliše P. P. Nisu u vezi bar godinu dana, ako ne i duže - rekla je sagovornica Jutarnjeg i objasnila da je za tragediju čula ujutru na vestima.

Kako je objasnila, auto osumnjičenog, plavi "golf", ostao je parkiran na parkingu preko puta crkve, registarske tablice su bile prekrivene papirom od sveske, oko vozila je bila policijska traka, a tamo je bio i policajac.

Ispred porodične kuće ubijene žene je tišina, niko ne progovara ni reč.

