SVAKI JE SVE JAČI? Dva zemljotresa pogodila Zagreb

Dva slabija zemljotresa potresla su večeras područje Zagreba, ali su izazvala lavinu komentara u EMSC-u.

Naime, u 19.54 sati, zemljotres jačine 1,8 stepeni Rihterove skale zatresao je područje glavnog grada, a epicentar je bio šest kilometara severoistočno od Zagreba.

"Ovo je danas peti dan zaredom, što se dešava cele noći i dana. I sve jači..." , "Jaka eksplozija." Udarac se zaista osetio. Srećom, bilo je kratko, ali sve se treslo.', 'Grmelo je i bilo je prilično čujno, Zagreb Gornja Dubrava', 'Čuo sam, nisam osetio, pas se iznervirao i upozorio me', neki su od komentara.

Drugi zemljotres zabeležen je u 21.11 sati osam kilometara severoistočno od Zagreba. Taj zemljotres prijavilo je skoro 200 ljudi.

#Earthquake (#potres) possibly felt 25 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/bKBgMenA4F

🌐https://t.co/44vngdM2ty

🖥https://t.co/OSr2jaub9Y

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/J7q5j1Uym2