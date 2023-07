HAOTIČNE SCENE IZ SUSEDSTVA! Slovenija pod jakim udarom nevremena: Vetar nosio krovove i rušio drveće, otežano snabdevanje strujom (FOTO)

Uprava za zaštitu i spasavanje prijavila je intervencije širom zemlje.

Jako nevreme, koje je stiglo sa severoistoka, naprailo je velike probleme širom Slovenije.

Najveći je jak vetar koji je već oduvao nekoliko krovova, oborio dosta stabala i odneo materijal, a na pojedinim mestima došlo je i do prekida napajanja električnom energijom. U međuvremenu, grupu kampera zahvatilo je jako nevreme, a vatrogasci su im priskočili u pomoć. Zbog nevremena je i saobraćaj otežan, javlja slovenački portal 24ur.com.

Uprava za zaštitu i spasavanje prijavila je intervencije širom zemlje. Vatrogasci su intervenisali u Bohinju, Bovcu, Braslovču, Apačama, Celju, Cerkneu, Brežicama i mnogim drugim mestima.

Područje opštine Šoštanj u 18.30 zahvatilo je jako nevreme s jakim vetrom i padavinama. Ogoljeni su mnogi krovovi stambenih i poslovnih objekata i oboreno mnogo drveća, čime je oštećena komunalna i saobraćajna infrastruktura. Srušeni su i neki električni stubovi, zbog čega je poremećeno snabdevanje električnom energijom.

