Dodik: Decu ne opraštamo i ne zaboravljamo! Ustaše su ubile 74.642 dece

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas, povodom obeležavanja Dana sećanja na ubijenu i umorenu decu od ustaša u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH), da je tokom Drugog svetskog rata u tamošnjim logorima ubijeno 74.642 dece od kojih je najmlađa žrtva bila stara samo jedan dan.

Dan sećanja na ubijenu i umorenu decu u NDH biće obeležen danas u Prijedoru u organizaciji Odbora Vlade Srpske za negovanje tradicije oslobodiloačkih ratova.

Dodik je istakao da je monstrum od te države jedini napravio i logore za ta nedužna bića, kroz koje je prošlo i 32.000 kozaračke dece.

- Ta deca su bila jedina na svetu koja su imala svoj logor! To su bila srpska deca i to je rezultat zvanične politike NDH. Oni su bili u stanju da se iživljavaju nad novoređenčetom, nad nevinim mališanima čiste duše koji nisu ni počeli da žive, a već su videli svu monstruoznost ustaštva i fašizma, silu moćnih nad nemoćnim... I naravno, danas to niko ne spominje osim nas Srba. I u vreme komunizma niko nije govorio da su srpska deca završila u logorima smrti koje su ustaše baš za njih otvarale, kao što se nije pričalo, ustvari zataškavali su se mnogi zločini počinjeni nad našim narodom - podsetio je Dodik.

Ćutalo se, istakao je i o zločinima ustaša pod komandom najvećeg ustaše među njima Jure Francetića nad Srbima Sarajeva, Romanije, Sokoca, koji su bežeći od krvničke kame prema Višegradu spas nalazili u ledenoj Drini, grobnici brojnih Srba.

Dodik je istakao da o bestijalnosti ustaša govori i podatak da su se čak Nemci, a posebno Italijani zgražavali nad nedelima koje su činile ustaše nad srpskim narodom.

U izjavi za Srnu, predsednik Republike Srpske je kazao da je srpski narod uvek bio slobodarski, na strani antifašizma, istine i pravde i zato danas u svojoj Republici Srpskoj - u miru stvorenoj, u ratu odbranjenoj - celi srpski narod mora, može i hoće da neguje kulturu sećanja, jer je to najmanje što može da učini za postradale pretke, a bio ih je, ističe, ogroman broj.

- Ubijali su nam decu, sela na Kozari ostala su bez muških glava, nije bilo mladića za vojsku decenijama, hteli su da nas zatru, da nam poseku korenje, da nas nema. Ali mi smo narod slobode i uvek će nas biti i s toga u ova vremena, kada su Republika Srpska i njene institucije izložene raznim pritiscima, kada žele da nam otmu imovinu, žele od nas da naprave nacionalnu manjinu bez ikakvih prava, potrebno je da se držimo zajedno, da se borimo za očuvanje Republike, jer sve ovo što čini političko Sarajevo i deo međunarodne zajednice čini s jasnom namerom da nas nema, da od Republike Srpske ostanu samo konture na geografskoj karti - naveo je Dodik.



Poručio je da niko nikada ne sme sebi da dozvoli da podlegne bilo kakvom pritisku i ucenama i od Republike Srpske napravi jedno veliko ništa, zemlju bez imovine, bez prava, bez svega onog što piše u Dejtonskom mirovnom sporazuma.

- Decu ne opraštamo, koliko god bilo hrišćanski oprostiti, decu je nemoguće i oprostiti i prežaliti, a kamoli zaboraviti. I zato neka nam ti nedužni životi, ta nevina dečja lica budu uvek u mislima i pred očima kada razgovaramo sa onima koji bi ponovo želeli da prave logore za Srbe i da unište Republiku Srpsku - poručio je predsednik Srpske.

Istakao je da Republiku Srpsku i srpski narod na to obavezuje teška prošlost, stradalnički 20. vek, i Kozara, i dečji logori u Jastrebarskom, u Sisku, Stara Gradiška i Jasenovac, Brod na Drini, Prebilovci, Podrinje, Romanija, Hercegovina...